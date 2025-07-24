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蔡英文726會去投票　吳思瑤：誰這麼lucky可以獲得這一票

▲▼民進黨立院黨團召開 反共挺台罷免投同意 內外夾擊台灣沒在怕 記者會 世大運中國霸凌台灣相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

726罷免投票倒數，前總統蔡英文跟上「百工百業挺罷免串聯」，昨晚對大罷免正式表態，「7月26日，作為一個公民，我會去投票，表達我對公民團體的感謝，謝謝大家一路以來的努力」。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（24日）也笑說，「我也非常好奇，誰這麼lucky可以獲得小英總統這一票？」

民進黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜、副書記長林月琴今日上午召開「反共挺台罷免投同意 內外夾擊台灣沒在怕」記者會，並於會後回應輿情。

前總統蔡英文昨發文表態，「我是什麼職業好像不用介紹了」。最近在各地發起的罷免行動，是一場公民運動。她要謝謝所有公民團體，為了國家、為了民主，各位在家庭、工作與街頭的活動中奔波，真的辛苦了。謝謝大家喚醒了身邊的許多人，共同參與這堂珍貴的公民課。

蔡英文說，各位的行動更證明了，台灣的民主不是空泛的口號，而是每一個人民的日常實踐，展現了台灣人民的韌性。「7月26日，作為一個公民，我會去投票，表達我對公民團體的感謝，謝謝大家一路以來的努力。」

對此，吳思瑤開心表示，百工百業挺罷免迎來最重磅、最重量級的職業別，中華民國前總統，蔡英文來宣示726她一定會去投票，「我們也知道，她會與公民同行，我也非常好奇，誰這麼lucky可以獲得小英總統這一票？」

一旁的陳培瑜問到，林德福？吳思瑤則語帶神秘地笑說，「喔no、no、no、no、no！大家可以再去查查看，不知道呵呵，到底是林德福或誰誰誰，誰這麼lucky呢？」

蔡英文2024年總統立委大選時，在戶籍地新北市永和區的秀朗國小投票，為林德福選區；但蔡英文卸任總統後，現居大安區，該選區立委為羅智強，蔡英文是否有遷戶籍尚不清楚。若蔡英文沒有遷戶籍，林德福將獲得蔡英文和現任副總統蕭美琴的英美雙人票，被網友封為「最有福立委」。

「我們非常謝謝，我們當然知道小英一路關心公民朋友推動罷免的行動」，吳思瑤也說，最後一刻，蔡英文的號召、表態，她一定會去投票的呼籲，這絕對是最後關鍵一哩路，我們獲得非常多最大的鼓舞。

吳思瑤指出，除了蔡英文，有非常多跨領域傑出人士都站出來，最著名寫詞人林夕所說的挑戰羅大佑，林夕的文字就是讓人感動，不罷不休，我們一定要堅持下去，歡迎百工百業挺罷免。歡迎更多的小英、小英男孩、小英女孩，更多的台灣派、中華民國派站出來支持罷免、同意罷免。

 
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