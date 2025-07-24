口誤？民進黨喊大罷免大成功　韓國瑜神回1成語：國民黨大失敗

記者蘇晏男／台北報導

前總統蔡英文昨首次對726大罷免投票發聲，表示自己當天會去投票，但卻遭質疑不敢喊出「大罷免大成功」。對此，立法院長韓國瑜今（24日）表示，國民黨喊「大罷免大失敗」，而失敗為成功之母，「民進黨成功要聽媽媽的話，國民黨，大失敗」。

▲立法院長韓國瑜陪同王鴻薇車隊掃街。（圖／記者蘇晏男攝）

王鴻薇24日上午從台北市健康國小起步車掃，韓國瑜、民眾黨主席黃國昌、立委高金素梅陪同，並一起受訪。韓國瑜表示，王鴻薇是打不扁、壓不扁的薔薇，非常有女俠精神，相信所有選民看得很清楚，「我們來這裡，再次表達對王鴻薇的支持」，希望大家726投不同意票。

針對媒體詢問，蔡英文說不出大罷免大成功，韓國瑜回應，國民黨喊大罷免大失敗，失敗為成功之母，「民進黨成功要聽媽媽的話，國民黨，大失敗」。

不過，韓國瑜昨天替藍委賴士葆車掃，被問到百工百業挺大罷免的趨勢時表示，反對罷免的也非常多，但失敗為成功之母，民進黨既然喊出大罷免大成功，國民黨喊大罷免大失敗，所以希望兒子聽媽媽的話，成功要聽失敗的話，相信大家都聽媽媽的話，大罷免大失敗。

至於蔡英文昨在臉書首次對726大罷免投票發聲，蔡說，「最近在各地發起的罷免行動，是一場公民運動。我要謝謝所有公民團體，為了國家、為了民主，各位在家庭、工作與街頭的活動中奔波，真的辛苦了。謝謝大家喚醒了身邊的許多人，共同參與這堂珍貴的公民課。各位的行動更證明了，台灣的民主不是空泛的口號，而是每一個人民的日常實踐，展現了台灣人民的韌性。7月26日，作為一個公民，我會去投票，表達我對公民團體的感謝，謝謝大家一路以來的努力」。

