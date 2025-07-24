蔡英文大罷免表態！羅旺哲揭「高明政治手段」：真的賺爛

▲前總統蔡英文。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

大罷免投票倒數，一直低調的前總統蔡英文23日深夜發文，跟上近期熱門的百工百業挺罷免串聯，說自己會去投票，表達她對公民團體的感謝。對此，媒體人羅旺哲表示，這篇文章看似發聲，實則字句間保留空間，展現她一貫高明的政治手腕，甚至可說是「穩賺不賠」。

「若要說民進黨內的政治手腕，蔡前總統絕對是數一數二的厲害。」羅旺哲表示，在大罷免倒數之際，綠營支持者等到蔡英文終於開口表態，卻也發現她的聲明內容語氣十分節制，完全不見「投同意票」、「大罷免大成功」等明確措辭，而是用許多「謝謝」代替。

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羅旺哲表示，蔡前總統的態度，與目前綠營基層主打的強烈罷免語氣有所落差，但也為她自己留下了一些空間。他認為這樣的寫法很高明，既讓綠營支持者感受到溫度，也不會讓自己未來被貼上「大罷免」標籤。

他指出，蔡的發聲很有意思，畢竟這段時間的低調讓人引發諸多聯想，「這時發文，是錦上添花還是雪中送炭，她一定非常清楚。」而無論結果如何，她的表態對自己來說穩賺不賠，甚至也不會被秋後算帳，「反正這局已經做出態度，這篇臉書的讚，來留言的藍勾勾，又比賴總統的多太多，這對蔡前總統來說，真的賺爛。」