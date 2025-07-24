柯文哲聲請726投票「3種方式」　張彤籲：勿剝奪憲法賦予權利

記者黃宥寧、郭玗潔／台北報導

大罷免將在26日進行投票，前民眾黨主席柯文哲目前仍因京華城案被羈押禁見中，柯妻陳佩琪日前宣布將幫柯聲請公民投票權。民眾黨發言人張彤表示，柯文哲要參與投票有3種可能方式，分別是戒護、在監所設置投開票所，或是以通訊方式投票。她強調，不應讓中選會這些選務機關的怠惰，讓人民一再的被剝奪憲法賦予大家的權利。

▲民眾黨發言人張彤表示柯文哲參與投票研擬出3種作法。（圖／記者黃宥寧攝)

前民眾黨主席柯文哲身陷京華城弊案、政治獻金案，目前仍被羈押禁見，至今已超過10個月。台北地方法院日前裁定柯文哲自8月2日起，再延長羈押2個月。而大罷免將在本月26日進行投票，柯文哲也委託律師提起行政訴訟及假處分聲請，訴求准予柯以適當方式完成立法委員羅智強罷免案的投票事項，台北高等行政法院於今早開庭審理。

對此，民眾黨發言人張彤表示，若柯主席要參加7月26日大罷免投票，有3種作法，一是戒護柯到屬於他的投票所投票，二是在監所裡面設置一個投開票所，三是利用通訊的方式，也就是說柯在監所裡面完成投票，將這個選票送到他的投開票所開票，至於如何執行的細節，律師都已在庭上提出內容。

張彤說，「這3種方法並不是我們自己來創造出來的，而是包含美國、法國等等歐美國家主流的法律作法，在各個國家都已經實際的在運作，而且台灣是一個非常進步民主法治自由的國家，不能夠因為長期這一些選委會，還有中選會這些選務機關，這些行政機關的怠惰，讓非常多的人民，一再的被剝奪憲法賦予大家的權利。」

▲民眾黨前主席柯文哲。（資料照／記者黃哲民攝）