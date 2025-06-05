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上海迪士尼情侶照遭亂入　火爆妹動粗「雪乳走光」攻擊女童引公憤

▲▼上海迪士尼情侶照遭亂入　長髮妹動粗「雪乳走光」攻擊女童引公憤。（圖／翻攝自X平台）

▲年輕女子痛毆女童家長，結果過程中動作太大，導致上圍意外走光。（圖／翻攝自X平台）

記者柯沛辰／綜合報導

上海迪士尼5月31日傳出一起暴力衝突事件，一對情侶拍照時，不滿一名女童意外闖入，與女童家長發生扭打，不料拉扯太過激烈，女方意圖攻擊女童不成，反倒扯開排釦洋裝，導致胸前春光外洩，引發人群圍觀。

綜合陸媒報導，當時22歲閆男與女友在動物方城市區域合影，不滿一名劉姓女童突然闖入鏡頭，與一旁的女童家長發生口角，甚至演變成肢體衝突。

當時爸爸不敵情侶倆圍攻，一打二屈居下風，結果年輕女子見有機可乘，竟還回頭攻擊被媽媽抱在懷中的女童，讓周圍遊客看不下去，紛紛上前阻攔。

▲▼上海迪士尼情侶照遭亂入　長髮妹動粗「雪乳走光」攻擊女童引公憤。（圖／翻攝自X平台）

▲年輕女子對女童動粗。（圖／翻攝自X平台）

不過，年輕女子不罷休，仍追著劉姓爸爸猛打，不料疑似動作太大，意外扯開洋裝上的排釦，加上沒穿胸罩，導致上圍春光乍現，引發人群圍觀。

園方表示，事發地點是自由拍照區域，不需要排隊，因此沒有所謂女童「插隊」、「亂闖」的問題。事件曝光後，引發微博網友公憤，認為年輕女子攻擊女童不可取。

對此，浦東公安分局發布通報稱，經初步調查，閆男（22歲）與女友在拍照時，因劉男（36歲）夫妻的女兒進入拍攝畫面，雙方發生口角後，引發肢體衝突事件，造成閆、劉2名男子輕微皮外傷，小女孩未受傷，相關調查工作將持續進行。

 
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