每天狂抽2包煙「眼前一黑」　陸男體內取出「雞腳」斑塊

▲醫生從男子體內取出形似「雞腳」的斑塊。（圖／翻攝微博）



文／香港01

浙江寧波一名55歲男子每日都需吸2包煙，近日他頻繁出現「眼前一黑」的情況，赴院檢查發現供給大腦血液的「生命線」——頸動脈嚴重狹窄，醫生最終從中取出形似「雞腳」的厚厚斑塊。

55歲的劉男是一名「老煙槍」，每日都需吸2包煙。近兩個月，他頻繁出現眼前一黑的情況，區別於低血糖的黑矇發作，他只有單側右眼有病徵，同時伴有十幾秒的視物模糊。

到醫院檢查後，顯示劉男右側頸內動脈狹窄超過90%，屬於重度頸動脈狹窄。醫生緊急為他制定頸動脈內膜斑塊切除術方案，耗時2小時從血管內剝離出4厘米的硬化斑塊，形狀激似「雞腳」。

醫生解釋，因斑塊位於頸總動脈、頸內動脈、頸外動脈交匯的「三岔路口」，因此形似「雞腳」。

據介紹，頸動脈是大腦供血的「主幹道」，當血管壁粥樣硬化斑塊堆積，導致頸動脈狹窄，血液流通受阻，大腦便會缺血，出現一系列因人而異的徵狀。

醫生提醒，40歲以上人群應關注自己的血管健康，建議體檢中加做頸動脈彩超，而頸動脈狹窄並非不可逆轉，通過早期篩查、規範治療和科學管理，完全能夠保持暢通。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！



【本文獲《香港01》授權轉載。】

