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大陸 大陸焦點 特派現場

吸二手菸多年！　爸爸天天在家抽菸…竟致「11歲兒得肺癌」

▲。（示意圖／CFP）

▲男孩反覆發燒咳嗽。（示意圖，與本文當事人無關／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

河南鄭州一名11歲的男孩日前反覆發燒咳嗽，至醫院檢查才發現，肺部竟有惡性腫瘤，最終被醫生診斷為「肺癌」，嚇壞眾人。胸腔外科劉醫師一問才知，病因跟男孩父親長期在家抽菸有關，男孩被迫吸二手菸多年，才釀成癌症。

據《北京時間》報導，劉醫師表示，「患者是一名11歲的小朋友，主要是二手菸接觸比較多，我們考量到，病因與他父親長年在家吸菸有關，目前，男孩正在醫院積極接受治療當中。」

▲男孩的父親長年在家抽菸。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男孩的父親長年在家抽菸。（示意圖，與本文當事人無關／取自免費圖庫Pixabay）

報導指出，二手菸含7000多種化學物質，其中至少69種明確致癌（如苯並芘、亞硝胺），側流煙（香菸燃燒直接釋放的霧）中的致癌物濃度是主流菸（吸菸者呼出的菸霧）的3至50倍。兒童因呼吸頻率快、肺泡發育未成熟，單位體重毒素吸收量是成人的3倍，基因修復能力較弱，癌症風險顯著增加。

醫生提醒，菸霧殘留附著於衣物、家具表面（三手煙），含重金屬、放射性物質，可存留6個月以上，「即使家長在陽台吸菸，兒童仍可能透過接觸，或呼吸攝入毒素。」

▲。（示意圖／取自Pixabay）

▲全球每年約120萬人因二手菸死亡。（示意圖／取自Pixabay）

劉醫師補充說道，「兒童肺泡表面積與體重比，是成人的3倍，呼吸頻率快40%，毒素更容易沉積，導致氣喘風險增加50%至70%；尼古丁穿透血腦屏障，影響注意力、記憶力發展；長期暴露，使肺癌風險較一般人高，20%至30%，潛伏期可縮短至10年。」

醫師感嘆，「67%家長誤以為『開窗吸菸無害』，但室內菸霧需通風16小時，才能清除PM2.5，三手煙無法通過常規清潔消除。」

世界衛生組織數據顯示，全球每年約120萬人因二手菸死亡，其中28%為兒童。

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