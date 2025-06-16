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大陸 大陸焦點 特派現場

5歲童只有106公分…確診矮小症　幕後元凶竟是爸爸

（示意圖／Pixabay）
▲5歲童身高僅106.3公分。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

大陸重慶1名5歲半男孩身高僅106公分，檢查後被確診為矮小症。醫生表示跟爸爸經常吸煙有關係，孩子長期被迫吸二手煙會影響甲狀腺功能，造成甲狀腺激素分泌異常，不僅會影響身高，甚至還可能影響孩子的智力發育水平。好在發現及時，越早進行干預對孩子身高的影響越小，建議爸爸為了孩子的健康盡量少抽煙。

綜合陸媒報導，該名男孩今年5歲，身高僅106.3公分，去醫院檢查後被確診為矮小症。醫生表示，患者的異常跟爸爸經常吸煙有關係，孩子長期被迫吸二手煙會影響甲狀腺功能，造成甲狀腺激素分泌異常，不僅會影響身高，甚至還可能影響孩子的智力發育水平。

所幸發現及時，越早進行干預對孩子身高的影響越小。醫生也建議爸爸為了孩子的健康盡量少抽煙，「孕期的時候都知道戒煙，孩子大了就不能再忍忍。」曾有數據顯示，有72.9％的學生在家、室內、室外公共場所以及交通場所暴露於二手煙。

充分證據表明，成人吸煙可以導致胎兒的生長受限、新生兒的低出生體重以及嬰兒猝死等。而兒童暴露於二手煙的環境，則可能引發以下各種疾病。

1、增加下呼吸道感染的機會

兒童支氣管發育相對比較直，煙霧裡的毒素很容易直接進入肺泡並積蓄在肺泡內。如果孩子每天長時間處於香煙的煙霧中，不僅容易患支氣管炎、細支氣管炎或肺炎，成年後患肺癌的危險也比沒有處於被動吸煙環境的兒童高3倍。

2、易誘發氣喘

研究發現，生活在二手煙環境中的孩子，發生氣喘性支氣管炎的機會比生長在無煙家庭的孩子高3至5倍。

3、蛀牙

二手煙會對兒童口腔菌群和乳牙發育的礦化過程產生不良影響，被動吸入二手煙的孩子，血液中可替寧的含量會大大提升（尼古丁吸進體內會轉化成可替寧），它們會使孩子們的乳牙或恆牙出現更多的蛀洞。

4、耳部炎症

煙霧中的有害物質會直接刺激兒童的中耳黏膜，使中耳內分泌物和黏液增加、變稠，使咽鼓管不通暢。長期接觸二手煙，易致孩子患上中耳炎。如果你發現孩子常常扯耳朵，或是耳朵有流膿現象，應高度警惕患了中耳炎。

5、影響智力發育

可替寧是一種在尼古丁分解時所產生的物質，它可視為暴露在吸煙環境中的兒童血液所含尼古丁量的標誌物。科學研究發現，如果兒童血液中的可替寧含量不斷增加，閱讀、數學和推理能力就會下降；可替寧含量越高，孩子這方面能力的測試分數就越低。如果孩子長期暴露於二手煙環境，智商值通常會下降兩個百分點。

6、睡覺打鼾

吸煙會大大增加空氣中煙塵和傳染物質的數量，長期處於這樣的環境中，易導致孩子扁桃體出現息肉，從而導致呼吸道狹窄，出現打鼾的現象。因為呼吸較費力，打鼾會嚴重影響兒童的睡眠質量，導致白天無法集中精神，甚至出現敏感、好動等表現。

7、損害孩子的血管

長期處於二手煙環境中的孩子，血液和尿液中存有一種影響血管擴張、導致血栓及炎症的物質。家人抽的煙越多，孩子處於被動吸煙的環境越惡劣，這種物質的含量就越高，對孩子血管造成的傷害也就越嚴重。

8、誘發惡性腫瘤

科學實驗表明，惡性腫瘤發病率的上升，有三分之一以上與吸煙有關，主動吸煙與被動吸煙均會誘發癌症，而被動吸煙的兒童最易受傷害。在二手煙暴露水平相同的情況下，兒童血液中可替寧（尼古丁代謝產物）的含量是成人的1倍以上，而兒童尿樣中煙草所含的致癌物水平是成人的1.6至8倍。由於兒童的排毒能力遠遠低於成人，更易受到二手煙的傷害。

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