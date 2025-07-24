哥倫比亞大學付2億美元和川普政府和解　恢復聯邦補助

▲哥倫比亞大學與川普政府達成協議，支付2億美元（約台幣58.6億元）和解金。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

哥倫比亞大學（Columbia University）23日發布聲明表示，校方與川普政府達成協議，會在未來3年期間支付2億美元（約台幣58.6億元）和解金給聯邦政府，解決關於違反反歧視法的指控，重新獲得聯邦資金。另外校方還同意支付2100萬美元，了結美國平等就業機會委員會發起的調查。

CNBC、華爾街日報等報導，哥倫比亞大學以及其他大學因為學生抗議加薩戰爭成為川普政府鎖定的目標，部分共和黨議員稱這類示威活動帶有反猶太主義色彩。川普上任總統之後打擊這些抗議活動，指控這些人同情哈瑪斯，主張哥倫比亞大學未能有效遏制校內反猶主義，取消該校研究經費。

哥倫比亞代理校長希普曼（Claire Shipman）指出，這是在歷經聯邦審查與機構不確定性之後，學校所邁出的重要一步，根據現階段最新取得的協議，「聯邦政府在2025年3月終止或暫停的絕大多數聯邦撥款將會恢復，哥倫比亞大學取得數十億元現有及未來的補助管道也將恢復」。

校方也在聲明中提到，哥倫比亞大學在和解協議中並未承認有任何不當行為，但校方領導層已多次承認，猶太學生與教職員曾遭遇令人痛心且無法接受的事件，以前和現在都需要改革。