逮捕馬杜洛還不夠！川普警告委內瑞拉　不配合美國「將2次攻擊」

▲ 川普警告委內瑞拉官員配合美方行動。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普4日警告，若委內瑞拉政府其他官員不配合美方「修復」該國的行動，可能對委國發動第二次軍事攻擊，且暗示美國可能進一步對拉丁美洲展開軍事干預，哥倫比亞和墨西哥成為潛在目標。

《路透》報導，川普在空軍一號上受訪提到，若哥倫比亞和墨西哥無法有效減少非法藥物流入美國，也可能面臨軍事行動，「哥倫比亞行動聽起來不錯」，至於委國盟友古巴「看起來會自己垮台」。

被美軍逮捕的委內瑞拉總統馬杜洛目前關押於紐約拘留中心，等待5日出庭面對毒品相關指控。他被蒙上眼睛、雙手上銬的照片震驚人民，這也是美國自37年前巴拿馬戰爭以來，在拉丁美洲最具爭議的干預行動。

委內瑞拉政府高層仍掌控政局，稱馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）遭到「綁架」。內政部長卡貝友（Diosdado Cabello）在執政黨發布的錄音中強調，「這裡只有一位總統，他的名字就是尼古拉斯．馬杜洛．莫羅斯。不要被敵人的挑釁所迷惑。」

國防部長羅培茲（Vladimir Padrino Lopez）在國家電視台上指控，美軍行動「冷血殺害」士兵、平民和馬杜洛「大部分」安全人員；古巴政府則稱有32名古巴公民在襲擊中喪生。

副總統兼石油部長羅德里格斯（Delcy Rodriguez）已在最高法院批准下接任臨時總統，川普警告她若「不做正確的事」，可能付出比馬杜洛更大的代價，羅德里格斯隨後也改口表態稱願與美方合作。

川普政府將此次行動定調為執法任務，以迫使馬杜洛面對2020年美國提出的毒品恐怖主義陰謀等刑事指控。川普也要求對美國「完全開放」，以取得委國龐大石油儲量，並暗示委內瑞拉移民大量湧入美國也是決定動手的因素之一。

國務卿盧比歐表示，委內瑞拉下任領導人應確保石油工業不落入美國敵對國家手中，並停止毒品走私，強調在滿足美國國家利益和委內瑞拉人民利益以前，該國經濟將無法向前發展。

儘管氣氛緊張，卡拉卡斯部分麵包店和咖啡廳仍正常營業，街頭可見出門慢跑和騎車的民眾。馬拉開波一名單親媽媽表示，「昨天我很怕出門，但今天必須出來，畢竟委內瑞拉人已經習慣忍受恐懼。」

美國參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）則質疑，白宮未說明美軍將在委內瑞拉停留多久，以及可能需要多少美國士兵，「美國人民擔心這會引發無止境的戰爭，而這正是川普競選時反對的。」

聯合國安理會計劃5日召開會議討論這起攻擊，俄羅斯和中國這兩個委內瑞拉主要支持者皆對美國行動提出批評。