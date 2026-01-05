　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

逮捕馬杜洛還不夠！川普警告委內瑞拉　不配合美國「將2次攻擊」

▲▼川普。（圖／路透）

▲ 川普警告委內瑞拉官員配合美方行動。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普4日警告，若委內瑞拉政府其他官員不配合美方「修復」該國的行動，可能對委國發動第二次軍事攻擊，且暗示美國可能進一步對拉丁美洲展開軍事干預，哥倫比亞和墨西哥成為潛在目標。

《路透》報導，川普在空軍一號上受訪提到，若哥倫比亞和墨西哥無法有效減少非法藥物流入美國，也可能面臨軍事行動，「哥倫比亞行動聽起來不錯」，至於委國盟友古巴「看起來會自己垮台」。

被美軍逮捕的委內瑞拉總統馬杜洛目前關押於紐約拘留中心，等待5日出庭面對毒品相關指控。他被蒙上眼睛、雙手上銬的照片震驚人民，這也是美國自37年前巴拿馬戰爭以來，在拉丁美洲最具爭議的干預行動。

委內瑞拉政府高層仍掌控政局，稱馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）遭到「綁架」。內政部長卡貝友（Diosdado Cabello）在執政黨發布的錄音中強調，「這裡只有一位總統，他的名字就是尼古拉斯．馬杜洛．莫羅斯。不要被敵人的挑釁所迷惑。」

國防部長羅培茲（Vladimir Padrino Lopez）在國家電視台上指控，美軍行動「冷血殺害」士兵、平民和馬杜洛「大部分」安全人員；古巴政府則稱有32名古巴公民在襲擊中喪生。

副總統兼石油部長羅德里格斯（Delcy Rodriguez）已在最高法院批准下接任臨時總統，川普警告她若「不做正確的事」，可能付出比馬杜洛更大的代價，羅德里格斯隨後也改口表態稱願與美方合作。

川普政府將此次行動定調為執法任務，以迫使馬杜洛面對2020年美國提出的毒品恐怖主義陰謀等刑事指控。川普也要求對美國「完全開放」，以取得委國龐大石油儲量，並暗示委內瑞拉移民大量湧入美國也是決定動手的因素之一。

國務卿盧比歐表示，委內瑞拉下任領導人應確保石油工業不落入美國敵對國家手中，並停止毒品走私，強調在滿足美國國家利益和委內瑞拉人民利益以前，該國經濟將無法向前發展。

儘管氣氛緊張，卡拉卡斯部分麵包店和咖啡廳仍正常營業，街頭可見出門慢跑和騎車的民眾。馬拉開波一名單親媽媽表示，「昨天我很怕出門，但今天必須出來，畢竟委內瑞拉人已經習慣忍受恐懼。」

美國參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）則質疑，白宮未說明美軍將在委內瑞拉停留多久，以及可能需要多少美國士兵，「美國人民擔心這會引發無止境的戰爭，而這正是川普競選時反對的。」

聯合國安理會計劃5日召開會議討論這起攻擊，俄羅斯和中國這兩個委內瑞拉主要支持者皆對美國行動提出批評。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 0204 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
拒讓「美國人」接班！84歲中國鞋王拋震撼彈：與兒子兒媳斷絕關
台股攻上3萬點「1檔ETF」竟下跌　回不到發行價！陳重銘：改
陸26歲正妹被男友騙到柬埔寨　雙腿遭打斷丟路邊
台積電貢獻近9成！台股飆漲755點史上第6高　上市櫃1398
19歲無照男、16歲少女雙亡！機車炸火光噴30m才停下

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快樂天堂變調！佛州迪士尼「停車場驚見屍體」　4個月第6死

不安瀰漫！委內瑞拉首都街上空蕩蕩　僅超市外「出現囤物資人龍」

男闖停機坪「鑽客機引擎」捲葉片身亡！　家屬提告求償近950萬

深夜酒駕釀危機！泡菜妹開賓士「失控衝撞列車」　31人緊急疏散

東京豐洲市場「第一鮪魚」5.1億日圓天價成交　社長：要拚命工作了

絕望求生！俄兵舉牌「我想活下去」向無人機投降　哀求烏軍俘虜

國際法已死！　彭博：川普正在打造「新世界秩序」

高市早苗談日中關係：未關上與中國對話大門

馬杜洛夫婦明首度紐約受審　涉毒重罪恐判無期！辯方鎖定主權豁免

大選贏馬杜洛3百萬票！　委內瑞拉流亡領袖宣布「我才是總統」

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

開第一槍！禽獸高官性侵少女　林岱樺籲其他受害者出面

「橘色大麵包」占臥推椅不練　店長偷睡中假裝組間休息

大狗和小狗同時搶玩具　體型差距太大根本搶不贏

台南廢棄物起火狂冒黑煙！火勢猛烈延燒工廠　警消急灌救

新北情侶過馬路被剎停機車嚇到　騎士嗆「怎樣？」2男揮拳互告

快樂天堂變調！佛州迪士尼「停車場驚見屍體」　4個月第6死

不安瀰漫！委內瑞拉首都街上空蕩蕩　僅超市外「出現囤物資人龍」

男闖停機坪「鑽客機引擎」捲葉片身亡！　家屬提告求償近950萬

深夜酒駕釀危機！泡菜妹開賓士「失控衝撞列車」　31人緊急疏散

東京豐洲市場「第一鮪魚」5.1億日圓天價成交　社長：要拚命工作了

絕望求生！俄兵舉牌「我想活下去」向無人機投降　哀求烏軍俘虜

國際法已死！　彭博：川普正在打造「新世界秩序」

高市早苗談日中關係：未關上與中國對話大門

馬杜洛夫婦明首度紐約受審　涉毒重罪恐判無期！辯方鎖定主權豁免

大選贏馬杜洛3百萬票！　委內瑞拉流亡領袖宣布「我才是總統」

嘉義北排水護岸改善工程　強化提升排水安全

「不是每條皺紋都一樣」　醫師提醒治療前先釐清成因

記憶體賺爛！南亞科11月狂賺42.35億　年增率衝破2097%

川普軍事行動完全無法制衡？

快樂天堂變調！佛州迪士尼「停車場驚見屍體」　4個月第6死

公益揭弊者保護法宣導　台電嘉義區處力推行政安全

彰化「海牛文化」重要推手　「水哥」魏清水病逝享年58歲

最愛什麼公設？房產達人首推「2項」太實用　爆一票屋主共鳴

旅宿業聘用外籍實習生新規上路　獎助金及津貼比照最低工資

不安瀰漫！委內瑞拉首都街上空蕩蕩　僅超市外「出現囤物資人龍」

【歐告遇上小奶狗】牠全程小心翼翼深怕把小狗踩扁XD

國際熱門新聞

控訴美軍冷血襲擊　委內瑞拉80人陣亡

委內瑞拉防長：武裝部隊已啟動全面戰備狀態

美軍一夜活捉馬杜洛！中共國師哽咽自搧巴掌

日知名軟糖出護手霜「長超像」 台遊客吃一半吐掉：怪怪的

委內瑞拉「超級內鬼」引路　輕鬆生擒馬杜洛

下一個委內瑞拉？ 　川普點名拉美3國要「他」小心點

被川普警告　哥倫比亞宣布進入一級戰備

改口！委國代理總統：願與美國合作

白宮副幕僚長妻子暗示：格陵蘭，快了

馬杜洛去年嗆川普「來抓我」！白宮PO片開酸

大選贏馬杜洛百萬票　流亡領袖：我才是總統

古巴慘了？　痛失盟友馬杜洛「恐陷斷油斷電」

馬杜洛疑「比讚」照曝　被押喊新年快樂

專家：美打委國「不會加速北京犯台」

更多熱門

相關新聞

北京也可發動斬首？　6張圖看委內瑞拉對台灣安全影響＆訊息戰場

北京也可發動斬首？　6張圖看委內瑞拉對台灣安全影響＆訊息戰場

美國總統川普近日發動「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），以閃電戰模式生擒委內瑞拉總統馬杜洛，掀起國際高度關注。值得注意的是，美軍此一舉動，牽動世界民主友盟與威權國CRINK勢力的大國角力，甚至波及台灣的安全局勢；因此，《ETtoday新聞雲》彙整相關資訊，帶讀者一次了解委內瑞拉的政體與內政，以及該國與中國、CRINK集團等連動關係，乃至於台灣在此一國際事件中，在訊息認知空間所會面臨的攻擊敘事。

改口！委國代理總統：願與美國合作

改口！委國代理總統：願與美國合作

馬杜洛牢房曝光　食物長蛆、沒暖氣

馬杜洛牢房曝光　食物長蛆、沒暖氣

馬杜洛被逮最傳神1畫面　教授懷疑：攝影師是台人

馬杜洛被逮最傳神1畫面　教授懷疑：攝影師是台人

美抓捕馬杜洛鄭麗文要賴清德別挑釁　綠委：起手式賴給賴清德

美抓捕馬杜洛鄭麗文要賴清德別挑釁　綠委：起手式賴給賴清德

關鍵字：

委內瑞拉川普馬杜洛美軍行動拉美局勢

讀者迴響

熱門新聞

陸正妹「流浪柬埔寨街頭」恍惚照震驚網

快訊／韓國民影帝安聖基離世！享壽74歲

快訊／好市多會員費4月起漲至1500元！10年來首度調整

朴娜勑「車震」男伴是誰？昔激戰成勛「拔不出」

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

控訴美軍冷血襲擊　委內瑞拉80人陣亡

即／綠營女悍將羈押禁見！3連霸前議員涉助理費不法

一票用錯！菜瓜布「綠皮黃海綿」刷餐具GG

兩度在軍營內性侵同袍染梅毒　淫男遭重判7年

獨／馬國畢欠債…2演藝圈大哥伸援手　康康暖舉曝光！

禾浩辰才求婚「吳品潔急售3000萬名錶」！

最低時薪變196元！飲料店嘆：營業額都不夠

關西機場店鋪「遺失美工刀」！旅客重新安檢　航班取消

委內瑞拉防長：武裝部隊已啟動全面戰備狀態

獨／AV女神特殊性癖　遭嫌丟臉被分手

更多

最夯影音

更多
胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD
馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面