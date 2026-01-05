　
國際

全球薪水排名！台北平均月薪5.5萬贏過北京上海　日內瓦奪冠

▲▼101,信義區,台北,都市,商圈,台灣,地標,商業區。（圖／記者周宸亘攝）

▲亞洲排名的部分，依序為新加坡、香港、首爾、東京、台北。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者詹雅婷／綜合報導

機構Visual Capitalist公布2025年全球各城市的平均月薪排名，由瑞士日內瓦（7984美元，約新台幣25萬元）及蘇黎世（7788美元，約新台幣24.4萬元）拿下冠亞軍，至於台北平均月薪為1749美元（約新台幣5.5萬元），贏過上海與北京。

歐美城市　前段班

Visual Capitalist的這份圖表總計比較全球69個主要城市的平均月薪。根據統計，排名前10的城市依序為日內瓦、蘇黎世、舊金山（7092美元）、盧森堡（6156美元）、波士頓（5940美元）與芝加哥（5203美元）、紐約（5128美元）、阿姆斯特丹（4755美元）、哥本哈根（4666美元）與法蘭克福（4512美元）。

Visual Capitalist指出，這些城市往往具備高價值產業（例如金融、科技等）、緊縮勞動力市場、生活成本高昂等因素，推升薪資。

亞洲排名　台北上榜

至於亞洲的部分，新加坡（4231美元）排名最高，接著依序是香港（3775美元）、首爾（3278美元）、東京（2592美元）、台北（1749美元）。緊追台北的城市為上海（1502美元）、北京（1451美元）、吉隆坡（1340美元）、邦加羅爾（1261美元）、曼谷（844美元）、孟買（837美元）、德里（657美元）、馬尼拉（534美元）、雅加達（524美元）。

全球平均薪資變化

在69個城市之中，部分新興市場大型城市平均月薪仍低於1000美元，例如開羅（165美元）、里約熱內盧（439美元），凸顯出全球薪資差距仍大。只有7個城市的平均薪資在2020年至2025年間出現下滑，以開羅降幅最大（-40.1%）；漲幅最大的城市為華沙（+95.3%），其次是伊斯坦堡（+94.5%）與邦加羅爾（+80.7%）。

01/03 全台詐欺最新數據

355 1 0204 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

