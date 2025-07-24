和談不到1小時！烏俄「停火沒共識」　僅同意各自換俘1200人

▲烏俄和談23日在伊斯坦堡舉行，講台上的是烏克蘭首席談判代表烏梅洛夫（Rustem Umerov）。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

烏俄和談23日在土耳其伊斯坦堡舉行，雙方同意各自再交換至少1200名戰俘，但在停火條件及2國領袖會晤方面，依然存在重大分歧，會談僅進行40分鐘就結束，比5月和6月的前2次和談都更短。

烏克蘭首席談判代表烏梅洛夫（Rustem Umerov）表示，「我們在人道主義議題上取得進展，但在停止敵對行動方面毫無進展。」他表示，烏方提議澤倫斯基與普丁8月底之前會面，「如果俄羅斯同意這項提案，能夠清楚展現其建設性態度。」

俄羅斯首席談判代表梅丁斯基（Vladimir Medinsky）透露，雙方同意各自再交換至少1200名戰俘，莫斯科還提議交出另外3000具烏兵遺體，但領袖會晤目的應該是簽署協議，而非「從頭開始討論所有事情。」他重申莫斯科要求實施24至48小時的短期停火，以利帶回陣亡官兵遺體，但基輔希望進行立即且更長時間的停火。

▲俄羅斯首席談判代表梅丁斯基（Vladimir Medinsky）在記者會上發言。（圖／路透）



烏克蘭指控，至少有1.9萬名兒童遭到強制驅逐。梅丁斯基表示，俄方正在處理基輔指控俄方綁架的339名烏克蘭兒童名單，但始終否認綁架指控，宣稱這是為了保護戰爭中與父母分離的兒童。

川普威脅對俄羅斯與其貿易夥伴實施新一輪嚴厲制裁，除非烏俄在50天內達成和平協議。但3名克里姆林宮消息人士上周向《路透社》透露，普丁對於川普的最後通牒無動於衷，將持續與烏克蘭作戰，直到西方接受他的和平條件為止。隨著俄軍推進，他要求的領土範圍可能擴大。

此外，普丁拒絕澤倫斯基提出的親自會面要求，因為他不把對方視為合法領袖。烏克蘭目前處於戒嚴狀態，澤倫斯基任期去年屆滿至今，都還沒有舉行大選。