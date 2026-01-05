婚禮變刑場！印度村長遭槍手「近距離爆頭」射殺　驚悚畫面曝

▲ 辛格遭槍手近距離射殺。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度旁遮普邦阿姆利則市驚傳刺殺案，50歲平民黨（AAP）領袖賈馬爾．辛格（Jarmal Singh）在一場婚禮上遭2名身分不明的槍手當場射殺。兇手偽裝成婚禮賓客，在眾目睽睽下開槍後逃逸，過程全被監視器拍下。

綜合NDTV等當地媒體，辛格擔任塔恩塔蘭區（Tarn Taran）瓦爾托哈村（Valtoha）村長職務，4日出席維爾卡繞城公路附近私人度假村一場婚宴，為慶祝鄰近阿瑪科特村（Amarkot）村長塞里（Harjit Singh Serry）的妹妹結婚。

監視器畫面顯示，2名身穿帽T及牛仔褲的男子混入賓客中，穿越走道接近辛格身後，接著從口袋掏出武器，對著辛格後腦杓近距離開火，隨後狂奔逃逸。辛格身後一名賓客直到兇手開槍前都未察覺異狀，事發後還滿臉錯愕。

辛格中槍後緊急送醫，但因傷重不治身亡。警方稱槍手疑似偽裝賓客潛入會場，已成立多個專案小組追查。阿姆利則市副警察局長瓦利亞（Jagjit Singh Walia）說明，「我們運用人力情報與監控技術展開詳細調查，正努力辨認並逮捕嫌犯，希望儘快取得進展。」

錫克教政黨阿卡利黨（SAD）主席巴達爾（Sukhbir Singh Badal）在社群媒體公開案發畫面並譴責這起「冷血謀殺」，更痛批旁遮普邦治安敗壞，質疑連私人聚會都無法確保安全，要求當局負起責任。