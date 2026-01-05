　
國際

婚禮變刑場！印度村長遭槍手「近距離爆頭」射殺　驚悚畫面曝

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 辛格遭槍手近距離射殺。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度旁遮普邦阿姆利則市驚傳刺殺案，50歲平民黨（AAP）領袖賈馬爾．辛格（Jarmal Singh）在一場婚禮上遭2名身分不明的槍手當場射殺。兇手偽裝成婚禮賓客，在眾目睽睽下開槍後逃逸，過程全被監視器拍下。

綜合NDTV等當地媒體，辛格擔任塔恩塔蘭區（Tarn Taran）瓦爾托哈村（Valtoha）村長職務，4日出席維爾卡繞城公路附近私人度假村一場婚宴，為慶祝鄰近阿瑪科特村（Amarkot）村長塞里（Harjit Singh Serry）的妹妹結婚。

監視器畫面顯示，2名身穿帽T及牛仔褲的男子混入賓客中，穿越走道接近辛格身後，接著從口袋掏出武器，對著辛格後腦杓近距離開火，隨後狂奔逃逸。辛格身後一名賓客直到兇手開槍前都未察覺異狀，事發後還滿臉錯愕。

辛格中槍後緊急送醫，但因傷重不治身亡。警方稱槍手疑似偽裝賓客潛入會場，已成立多個專案小組追查。阿姆利則市副警察局長瓦利亞（Jagjit Singh Walia）說明，「我們運用人力情報與監控技術展開詳細調查，正努力辨認並逮捕嫌犯，希望儘快取得進展。」

錫克教政黨阿卡利黨（SAD）主席巴達爾（Sukhbir Singh Badal）在社群媒體公開案發畫面並譴責這起「冷血謀殺」，更痛批旁遮普邦治安敗壞，質疑連私人聚會都無法確保安全，要求當局負起責任。

01/03 全台詐欺最新數據

拒讓「美國人」接班！84歲中國鞋王拋震撼彈：與兒子兒媳斷絕關
婚禮倒數幾小時　新郎開直升機墜谷亡

美國一名59歲男子原定1月1日舉行結婚典禮，未料當天稍早駕駛直升機，載著3名侄女遊覽風景時，卻不幸墜機身亡，讓原本期待慶祝喜事的家族，瞬間陷入哀痛之中。

政權震盪下的軍隊底線　川普時代的政軍拉鋸

北一女師班群傳蔣萬安演講「讚技巧」　網吵翻

孟加拉首位女總理吉亞過世　享壽80歲

公園寵物犬打架　男救愛犬一起被射殺

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

