國際焦點

婚禮倒數幾小時！新郎開直升機「高空撞繩」墜谷亡　3姪女也喪命

▲▼婚禮倒數幾小時！　準新郎開直升機「自撞山壁」亡。（圖／翻攝臉書）

▲大衛原定1日晚間舉行婚禮，未料當天稍早墜機身亡。（圖／翻攝臉書）

記者吳美依／綜合報導

美國一名59歲男子原定1月1日舉行結婚典禮，未料當天稍早駕駛直升機，載著3名侄女遊覽風景時，卻不幸墜機身亡，讓原本期待慶祝喜事的家族，瞬間陷入哀痛之中。

《紐約郵報》等外媒報導，這場事故發生在1日上午11時許，大衛（David McCarty）駕駛MD 369FF私人直升機，飛越亞利桑那州鳳凰城附近的電報峽谷（Telegraph Canyon），卻不慎撞上一條用於極限運動的高空繩索，直升機旋即墜入峽谷。一名目擊者表示，直升機墜谷之前，螺旋槳已經斷裂。

由於墜機地點偏遠，搜救隊必須徒步前往，因此直到下午5時才抵達現場，但機上4人當晚均宣告不治。除了準新郎大衛之外，死者還包括他的3名姪女，分別是23歲的瑞秋（Rachel McCarty）、22歲凱特琳（Katelyn Heideman）及21歲的費絲（Faith McCarty），全都來自奧勒岡州。

▲▼婚禮倒數幾小時！　準新郎開直升機「自撞山壁」亡。（圖／翻攝臉書）

▲罹難者還包括大衛的3名姪女，由左至右分別為瑞秋、凱特琳與費絲。（圖／翻攝臉書）

大衛是哥倫比亞盆地直升機公司（Columbia Basin Helicopters）創辦人，也是一名經驗豐富的飛行員，對於該區域地形相當熟悉，曾多次飛越電報峽谷，沒有發生過任何意外。

大衛原定當晚與未婚妻喬琳（Joelleen Linstrom）舉行婚禮，未料成為永別。一名家屬表示，「家族在原本應該慶祝的婚禮當天，失去一半的孩子，實在太煎熬了。他只是想帶家人到處看看。」

聯邦航空總署（FAA）及國家運輸安全委員會（NTSB）正與皮納爾郡（Pinal County）警方合作調查，調查重點包括一條長度超過半英里（約805公尺）的繩索，為何會出現在飛行區域。

不過，初步資料顯示，該繩索設有航空標記，並有發布飛航公告（NOTAM），提醒飛行員在地面上方約600英尺（約183公尺）處，懸掛著一條帶有燈光的繩索障礙物。

 

