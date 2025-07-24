台美關稅未明「他存0050想先跑了」！一票人秒給答案

▲原PO猶豫是否要賣掉0050，現金落袋為安。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

美國將對各國實施新一波關稅政策，稅率將從15%至50%不等，但對台灣關稅稅率遲遲不公布。就怕台股再次上演崩跌慘況，一名網友透露，平時有在存0050，眼見8月1日美國就要實施新關稅，忍不住驚問「該先賣嗎？」網友一面倒建議他長期持有別慌，還有人笑虧「覺得會跌？不如借款加碼！」

一名網友在Dcard表示，他平常都有在存0050之類的ETF股票，眼看美國關稅將在8月1日生效，讓他驚惶求問「要先賣嗎？還是一樣放著不動？」

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底下網友紛紛認為，「0050不用怕，無腦存無腦買就對了！如果0050爆了，台灣也完了，政府一定會加碼國安基金護航，真的不用怕」、「指數投資就是不預設立場，長期持有，接受虧損才能吃到果實」、「我是放著不動，逢低加碼」、「其實不需要賣，你的價差不會差不多少，但如有破底或大跌，確實逢低加碼才是好的選擇」、「覺得會跌？不如借款加碼」。

財訊雙週刊社長謝金河在臉書發文「川普總是讓你從驚嚇到驚奇或驚喜！」他直言，台灣未來幾天將面臨重要命運轉折，因為726大罷免可能影響政局，川普即將公布的台灣關稅政策也牽動著市場與國際關係。

針對川普關稅策略，謝金河說，通常先設高標再逐步調整，讓市場從利空中找到利多。以日本為例，將關稅從25%降至15%，並強調需在對方市場開放的前提下才會降低稅率，這意味著台灣若想爭取較低的稅率，可能需要在美國零關稅方面做出妥協。