金正恩怕了？視察極超音速飛彈試射　強調「核戰爭嚇阻」

▲北韓最高領導人金正恩4日在平壤視察指導試射極超音速飛彈。（圖／達志影像，下同）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）昨（4）日上午向東發射極超音速飛彈。對此，平壤官媒今（5）日報導證實，其最高領導人金正恩親自視察督導試射，強調此舉旨在「逐步提升核戰爭嚇阻力」，並提到近期國際局勢與地緣政治危機，暗指關注加薩戰爭與美軍針對委內瑞拉總統馬杜洛的逮捕行動。

根據北韓官媒《朝中社》，北韓此次試射的極超音速飛彈從平壤直轄市力浦區域向東北方發射，命中位於東海（日本海）上1000公里處的目標。金正恩在視察時表示，「透過持續展示戰略攻擊手段的即時動員能力與致命性，讓對手不斷體認，這對核戰爭嚇阻才是重要且有效的方式。」

他強調，北韓這些活動明確在於逐步強化核戰爭嚇阻力，並指出近期複雜的地緣危機和國際事件，說明了試射極超音速飛彈的必要性。

《朝中社》並未具體說明金正恩所指的「地緣危機」與「國際事件」，但南韓《韓聯社》分析指出，這可能暗指加薩地區的衝突，以及美軍空襲委內瑞拉首都卡拉卡斯並生擒馬杜洛的行動。北韓顯然希望藉由展示核武與導彈能力，在國際社會凸顯保障自身安全的重要性。

金正恩對試射結果表示滿意，指出此次訓練完成了多項國防科技任務，「飛彈部隊充分展現共和國（北韓）核武力的準備態勢，並提供高度信賴感。」他同時提到，近期北韓在核武力的實用化與實踐化上取得重要成果，未來將持續更新軍事手段，尤其是攻擊性武器系統。

報導指出，試射的主要目的是評估極超音速武器系統的作戰準備態勢及任務執行能力，並檢驗飛彈部隊的火力服役能力，以及對戰爭嚇阻力的持續性、有效性與機動性進行作戰評估。

儘管北韓並未公布飛彈具體型號，但南韓軍事專家分析，這次試射極可能使用KN-23導彈搭載極超音速滑翔彈頭的「火星-11Ma」型極超音速飛彈。去年10月，北韓也曾試射過該款飛彈。

韓國國防安保論壇（KODEF）指出，去年第一次試射主要是短程飛行與精確度測試，而此次第二次試射則是低空滑翔飛行與射程驗證試驗。試射過程中，官方發布的畫面顯示飛彈軌跡呈現類似「下墜後上升」的軌道，專家認為可能屬於「準極超音速飛彈」，其在飛行距離775.4公里處達到速度3.48馬赫、飛行高度43.7公里。