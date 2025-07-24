黃仁勳就在台下！川普自爆「曾想拆分輝達」　認：沒那麼容易

▲川普自認，曾想要拆分輝達，但後來發現這個產業「沒那麼容易」。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國總統川普23日在華盛頓「贏得AI競賽」高峰會上坦承，他原本計劃拆分AI晶片巨頭輝達（Nvidia）以增強市場競爭，但在深入了解該產業後才發現，「這個行業沒有那麼容易」，最終打消念頭。

根據《彭博社》報導，川普在高峰會上表示，「我曾說，『看吧，我們要拆分這家公司』，但這是在我了解實際情況之前。」他透露，幕僚告訴他拆分輝達「非常困難」，因為該公司在競爭對手面前擁有巨大優勢，需要數年時間才能被超越。川普補充道，「我原以為我們可以介入，稍微拆分他們一下，讓他們面臨一些競爭，但我發現在這個行業中並不容易。」

▲川普在高峰會上公開稱讚台下的黃仁勳。（圖／達志影像／美聯社）



有趣的是，川普隨即在同場活動中大讚出席的輝達執行長黃仁勳，稱讚他的卓越表現。川普對著台下的黃仁勳說，「你做得真是太棒了。」整場演說中，川普不斷點名並稱讚黃仁勳及其他科技業領袖對美國的投資貢獻。

黃仁勳也在稍早的演講中「回敬」川普，他表示，「美國獨特的優勢是其他國家無法擁有的，那就是川普總統。」

值得注意的是，黃仁勳7月稍早曾在白宮會見川普，成功說服美國政府允許輝達恢復向中國銷售H20 AI晶片，這項決定是美中貿易休戰的一部分。川普政府先前曾凍結這些晶片的對中銷售，如今政策開放，也為輝達開啟新的收入來源。黃仁勳強調，這些晶片的銷售僅限於特定類型的AI晶片，目的是要讓中國的開發者逐漸依賴美國的技術生態系統。

輝達7月成為史上首家市值突破4兆美元（約新台幣117兆元）的企業，在大型語言模型推動的AI硬體需求激增中獲利豐厚。儘管美國司法部2024年曾調查輝達可能存在的反競爭行為，但川普態度的轉變意味著未來不太可能出現相關法律訴訟。