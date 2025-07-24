　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本成功談出「15%關稅」　南韓急追趕！美國要求：投資4000億美元

▲▼南韓經濟副總理兼企劃財政部長具潤哲。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓經濟副總理兼企劃財政部長具潤哲。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

隨著美國川普政府向各國祭出的對等關稅政策從8月起實施，加上經濟規模與產業結構類似的日本已透過談判將關稅率降至15%，使得南韓政府必須加快談判腳步！不過，由於美國財政部長貝森特行程改變，導致美韓2+2會談臨行前遭到取消。同時，外媒透露，美方要求南韓向美國成立投資基金，並投入4000億美元。

根據韓媒《韓聯社》、《News1》，南韓經濟副總理兼企劃財政部長具潤哲原訂今（24）日上午從仁川國際機場啟程飛往美國華府，準備會合人在美國的南韓產業通商資源部通商交涉本部長呂翰九，與美國財政部長貝森特、美國貿易代表葛里爾進行「美韓2+2財政通商首長會談」，然而卻因為貝森特行程臨時改變，導致會談遭到取消。

原本具潤哲已經抵達仁川機場候機，距離起飛僅剩1個小時，不過卻於上午9時（台灣時間上午8時）臨時接獲美方「臨時取消會談」的通知，使得他不得不取消行程。對此，南韓企劃財政部透過聲明強調，美方主動提議儘快在數日內召開會談，然而美方卻未能詳細說明臨時取消會談的詳細原因。

▲▼具潤哲原本已抵達仁川機場，卻突遭美方通知取消會談。（圖／達志影像／newscom）

▲具潤哲原本已抵達仁川機場，卻突遭美方通知取消會談。（圖／達志影像／newscom）

同時，南韓產業通商資源部長金正官、呂翰九將繼續在華府和美方展開談判。報導分析，由於日本已透過談判將對等關稅、汽車關稅稅率降至15%，因此一旦8月1日起關稅政策正式實施，南韓的對等關稅稅率25%，將嚴重衝擊半導體、汽車、鋼鐵等南韓主要產業，其中南韓所矚目的汽車出口將無法與日本競爭。

某位要求匿名的消息人士向美媒《彭博社》透露，美國商務部長盧特尼克在美韓關稅談判過程中，要求南韓向美國挹注4000億美元成立投資基金，其實這則消息來源與韓媒《朝鮮日報》於7月中的報導內容不謀而合。據悉，南韓現代汽車先前已發表210億美元的對美投資計畫，包括擴大喬治亞州工廠的生產、在路易斯安那州興建煉鐵廠。

韓媒透露，美方想要透過南韓、日本對美國挹注的巨額投資來重振製造業，但是南韓政府始終難以接受如此天文數字，因為這達到南韓政府今年度國家預算的80%。《彭博社》也在報導分析，日本的經濟規模是南韓的兩倍，因此4000億美元對南韓而言無疑是龐大負擔。

▲▼美國總統川普4日在白宮簽署法案時，做出相片中手勢。（圖／路透）

▲川普要求南韓、日本成立4000億美元以上的對美投資基金。（圖／路透）

《彭博社》透露，其實盧特尼克早在與日本談判時，便同樣要求日本對美國挹注4000億美元成立投資基金，當時參與談判的美國總統川普見狀後，拿起麥克筆豪邁一揮劃掉，並改寫上「5000億美元」，而最終的談判結果則更是升高至5500億美元。

某位關係人士表示，如今南韓政府將日本的談判結果「15%對等關稅」視為目標，而為了能夠儘速達成談判，南韓提出購買波音飛機、擴大進口美國農作物等方案，尤其南韓同樣將汽車視為影響國家經濟的核心產業。

美國總統顧問納瓦羅（Peter Navarro）便於當地時間23日接受《彭博電視》專訪時表示，「如今（在美國市場），南韓的現代汽車和德國製汽車，在與日本製汽車的競爭上將會更加劣勢。」

▲▼美國川普政府針對汽車、汽車零組件課徵關稅，恐將對南韓汽車產業造成衝擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國川普政府針對汽車、汽車零組件課徵關稅，恐將對南韓汽車產業造成衝擊。（圖／達志影像／美聯社）

根據韓媒《紐西斯通訊社》，其實自從川普政府今年3月預告針對汽車進口徵收關稅後，南韓對美汽車出口額便不斷下滑，3月與前一年同期相比下降10.8%（27億8000萬美元）、4月下降19.6%（28億9000萬美元）、5月下降27.1%（25億2000萬美元）、6月下降16.0%（26億9000萬美元）。

因此，為了能夠達到和日本相同的談判結果，將關稅稅率降至15%，南韓研擬擴大稻米進口、允許進口30個月齡以上牛肉、放寬蘋果檢疫標準等，並考慮參與投資阿拉斯加液態化天然氣（LNG）。美國要求南韓，必須開放精準度高的地圖。另外，川普可能也要求南韓必須增加駐韓美軍軍費分攤。

不過，由於先前南韓與美國簽訂的自由貿易協定（FTA）中，汽車出口已是免關稅，因此只要透過談判將汽車關稅降至12.5%，便無需再額外課徵2.5%，比起日本的15%還要更低，更具競爭力。

►川普關稅炸彈開天價！施壓南韓砸4000億美元設基金　重振美製造業

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
513 3 2861 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台中知名烤鴨店爆食品中毒！16人上吐下瀉　遭勒令停業
快訊／柯文哲拚726投票！選委會、矯正署說不行　結果明天揭曉
快訊／賴清德：嚴厲譴責中國搶世大運台灣賀電
高雄妹控遭3男藝人「4小時接力性侵9次」！　二審判決曝
金管會前副主委偷吃人妻！喊：搖弟弟給妳看　反控栽贓挨告結局曝
雙颱共舞！罷免投票日濕答答　今晚北部先迎豪雨

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

18歲少女遇「加油站氣爆」全身40％燒傷！6年後近照曝...好驚人

她深蹲一半「屁股掉下來」！飛國外豐臀竟變形　崩潰再砸250萬

柬泰交火畫面曝光　柬總理：別無選擇只能「還擊保衛國土」

加快關稅談判進度！　南韓企業喊話：向美國「投資1000億美元」

美國空少「飛機廁所偷拍」5少女如廁！　受害者最小才7歲

24歲女穿越鐵軌瞬間被火車撞上　醒來發現「一條手臂消失」

哥倫比亞大學付2億美元和川普政府和解　恢復聯邦補助

演唱會被抓包偷吃　律師揭CEO「提告Coldplay」勝率

2歲童抱腿上摔出雲霄飛車　爸為了救兒「下秒也消失」重傷送醫

日本成功談出「15%關稅」　南韓急追趕！美國要求：投資4000億美元

【40人驚魂】國光客運和砂石車對撞！ 車頭爛毀1命危

【逞一時方便】桃園吊車直接開上路！　為閃鐵架重心不穩履帶懸空

丫頭又被爆離婚氣炸 怒曬「配偶欄」反擊

【致命一撞】砂石車撞國光客運奪命！乘客生前最後畫面曝

【沒綁繩還敢嗆？】現炒店土狗咬傷騎士！飼主瞎扯：咬人是牠的自由

【這什麼絲滑操作？】騎士紅燈秒下車！直接牽車跑起來

李多慧下班後「泡澡放鬆」　網友歪樓：浴巾好多條！

Rosé下台「腳滑慘摔」 秒爬起...繼續唱歌！

【髮廊變急診室】男子理髮到一半昏倒 客人直接CPR開救！

【萬里車禍瞬間】砂石車打滑撞國光客運！ 鋼材炸飛騎士險躲過

18歲少女遇「加油站氣爆」全身40％燒傷！6年後近照曝...好驚人

她深蹲一半「屁股掉下來」！飛國外豐臀竟變形　崩潰再砸250萬

柬泰交火畫面曝光　柬總理：別無選擇只能「還擊保衛國土」

加快關稅談判進度！　南韓企業喊話：向美國「投資1000億美元」

美國空少「飛機廁所偷拍」5少女如廁！　受害者最小才7歲

24歲女穿越鐵軌瞬間被火車撞上　醒來發現「一條手臂消失」

哥倫比亞大學付2億美元和川普政府和解　恢復聯邦補助

演唱會被抓包偷吃　律師揭CEO「提告Coldplay」勝率

2歲童抱腿上摔出雲霄飛車　爸為了救兒「下秒也消失」重傷送醫

日本成功談出「15%關稅」　南韓急追趕！美國要求：投資4000億美元

18歲少女遇「加油站氣爆」全身40％燒傷！6年後近照曝...好驚人

她深蹲一半「屁股掉下來」！飛國外豐臀竟變形　崩潰再砸250萬

雲林彩券行老闆「背包裝營業款、彩券」放機車踏板！轉頭就被幹走

《藍調時光》李秉憲台版是周渝民！「三搭張鈞甯」主創含金量超高

去年國旅2.2億旅次「住宿僅26%」　觀光署長：輕旅行成主流

快訊／宏國籃球隊申請加入PLG　聯盟聲明回應：非常歡迎

日男藏市價1800萬大麻來台闖關露餡　咬出藏鏡人判5年4月

山豬公主來了！兄弟啦啦隊再迎韓援　朴善珠、金渡兒甜美加盟助陣

上引水產出包！「南方本鮪」檢出甲基汞超標

否認Labubu割韭菜　泡泡瑪特創辦人：希望成為百年IP

吳姍儒惹怒劉宇寧粉絲　吳宗憲認爛哏：確實不妥

國際熱門新聞

洩題給台灣？　川普連發文曝滿足1條件才降稅：將徵15％至50％

雙颱接力！日氣象廳曝「對台影響最大」時間點

150女受害！日本雙胞胎兄弟非法拍攝A片賺3億

柬泰交火　柬埔寨控泰先開火：堅決反制

日本如何成功將關稅降至15％？貝森特曝關鍵

美日協議關稅降至15％！標普、那指再創新高　台積電ADR漲近2.5％

義大利墜機「機鼻朝下」俯衝爆炸畫面曝

美不願與中脫鉤　關稅休兵擬延90天

微軟再爆資安危機！400家企業遭駭

淫魔富商檔案「驚見川普姓名」

26歲網美「揪繼子拍A片」意外懷孕！

泰國驅逐柬埔寨大使！

美日談判亮點！　川普拿大圖卡「打X當場調高金額」

黃仁勳在台下！川普爆「曾想拆分輝達」

更多熱門

相關新聞

黃仁勳在台下！川普爆「曾想拆分輝達」

黃仁勳在台下！川普爆「曾想拆分輝達」

美國總統川普23日在華盛頓「贏得AI競賽」高峰會上坦承，他原本計劃拆分AI晶片巨頭輝達（Nvidia）以增強市場競爭，但在深入了解該產業後才發現，「這個行業沒有那麼容易」，最終打消念頭。

川普關稅！亞洲10%新常態　專家：15~20%看起來還不差

川普關稅！亞洲10%新常態　專家：15~20%看起來還不差

關稅未明「他存0050想先跑了」！一票人秒給答案

關稅未明「他存0050想先跑了」！一票人秒給答案

雙颱接力！日氣象廳曝「對台影響最大」時間點

雙颱接力！日氣象廳曝「對台影響最大」時間點

和談不到1小時　烏俄「停火沒共識」

和談不到1小時　烏俄「停火沒共識」

關鍵字：

日韓要聞北美要聞川普關稅對等關稅南韓川普貝森特盧特尼克

讀者迴響

熱門新聞

小A辣爆「和美國球星開房過夜」！極樂私生活全曝光

統神SWAG脱了「2女優愛撫」全程無反應！

洩題給台灣？　川普連發文曝滿足1條件才降稅：將徵15％至50％

台子公司被華為天才少年買63%股份　股價漲超640%

快訊／蔡英文正式對大罷免表態！　「感謝民團展現台灣人民韌性」

OL遭老闆拉到廁所脫褲性侵拍片！法官看監視器畫面傻了

雙颱夾殺台灣　直接侵襲機率曝

朱立倫嗨喊「大罷免可以不投票！」　民進黨回應了

竹節草生成！雙颱路徑交錯對台影響時程曝

小A辣開房美球星「進房獨處過程」全曝光！

日本關稅15％　郭正亮大膽預言台灣最後結果

蘭嶼「情人洞」潛水變永別　老婆被螺旋槳擊中亡

即／彭振聲喪妻出庭崩潰：我家破人亡！法官休庭10分鐘

百萬網紅：7月26日會去投票

激戰10萬粉女警！渣警網售性愛片：叫聲像母狗

更多

最夯影音

更多

【40人驚魂】國光客運和砂石車對撞！ 車頭爛毀1命危

【逞一時方便】桃園吊車直接開上路！　為閃鐵架重心不穩履帶懸空

丫頭又被爆離婚氣炸 怒曬「配偶欄」反擊

【致命一撞】砂石車撞國光客運奪命！乘客生前最後畫面曝

【沒綁繩還敢嗆？】現炒店土狗咬傷騎士！飼主瞎扯：咬人是牠的自由

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面