日本成功談出「15%關稅」　南韓急追趕！美國要求：投資4000億美元

▲南韓經濟副總理兼企劃財政部長具潤哲。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

隨著美國川普政府向各國祭出的對等關稅政策從8月起實施，加上經濟規模與產業結構類似的日本已透過談判將關稅率降至15%，使得南韓政府必須加快談判腳步！不過，由於美國財政部長貝森特行程改變，導致美韓2+2會談臨行前遭到取消。同時，外媒透露，美方要求南韓向美國成立投資基金，並投入4000億美元。

根據韓媒《韓聯社》、《News1》，南韓經濟副總理兼企劃財政部長具潤哲原訂今（24）日上午從仁川國際機場啟程飛往美國華府，準備會合人在美國的南韓產業通商資源部通商交涉本部長呂翰九，與美國財政部長貝森特、美國貿易代表葛里爾進行「美韓2+2財政通商首長會談」，然而卻因為貝森特行程臨時改變，導致會談遭到取消。

原本具潤哲已經抵達仁川機場候機，距離起飛僅剩1個小時，不過卻於上午9時（台灣時間上午8時）臨時接獲美方「臨時取消會談」的通知，使得他不得不取消行程。對此，南韓企劃財政部透過聲明強調，美方主動提議儘快在數日內召開會談，然而美方卻未能詳細說明臨時取消會談的詳細原因。

▲具潤哲原本已抵達仁川機場，卻突遭美方通知取消會談。（圖／達志影像／newscom）

同時，南韓產業通商資源部長金正官、呂翰九將繼續在華府和美方展開談判。報導分析，由於日本已透過談判將對等關稅、汽車關稅稅率降至15%，因此一旦8月1日起關稅政策正式實施，南韓的對等關稅稅率25%，將嚴重衝擊半導體、汽車、鋼鐵等南韓主要產業，其中南韓所矚目的汽車出口將無法與日本競爭。

某位要求匿名的消息人士向美媒《彭博社》透露，美國商務部長盧特尼克在美韓關稅談判過程中，要求南韓向美國挹注4000億美元成立投資基金，其實這則消息來源與韓媒《朝鮮日報》於7月中的報導內容不謀而合。據悉，南韓現代汽車先前已發表210億美元的對美投資計畫，包括擴大喬治亞州工廠的生產、在路易斯安那州興建煉鐵廠。

韓媒透露，美方想要透過南韓、日本對美國挹注的巨額投資來重振製造業，但是南韓政府始終難以接受如此天文數字，因為這達到南韓政府今年度國家預算的80%。《彭博社》也在報導分析，日本的經濟規模是南韓的兩倍，因此4000億美元對南韓而言無疑是龐大負擔。

▲川普要求南韓、日本成立4000億美元以上的對美投資基金。（圖／路透）

《彭博社》透露，其實盧特尼克早在與日本談判時，便同樣要求日本對美國挹注4000億美元成立投資基金，當時參與談判的美國總統川普見狀後，拿起麥克筆豪邁一揮劃掉，並改寫上「5000億美元」，而最終的談判結果則更是升高至5500億美元。

某位關係人士表示，如今南韓政府將日本的談判結果「15%對等關稅」視為目標，而為了能夠儘速達成談判，南韓提出購買波音飛機、擴大進口美國農作物等方案，尤其南韓同樣將汽車視為影響國家經濟的核心產業。

美國總統顧問納瓦羅（Peter Navarro）便於當地時間23日接受《彭博電視》專訪時表示，「如今（在美國市場），南韓的現代汽車和德國製汽車，在與日本製汽車的競爭上將會更加劣勢。」

▲美國川普政府針對汽車、汽車零組件課徵關稅，恐將對南韓汽車產業造成衝擊。（圖／達志影像／美聯社）

根據韓媒《紐西斯通訊社》，其實自從川普政府今年3月預告針對汽車進口徵收關稅後，南韓對美汽車出口額便不斷下滑，3月與前一年同期相比下降10.8%（27億8000萬美元）、4月下降19.6%（28億9000萬美元）、5月下降27.1%（25億2000萬美元）、6月下降16.0%（26億9000萬美元）。

因此，為了能夠達到和日本相同的談判結果，將關稅稅率降至15%，南韓研擬擴大稻米進口、允許進口30個月齡以上牛肉、放寬蘋果檢疫標準等，並考慮參與投資阿拉斯加液態化天然氣（LNG）。美國要求南韓，必須開放精準度高的地圖。另外，川普可能也要求南韓必須增加駐韓美軍軍費分攤。

不過，由於先前南韓與美國簽訂的自由貿易協定（FTA）中，汽車出口已是免關稅，因此只要透過談判將汽車關稅降至12.5%，便無需再額外課徵2.5%，比起日本的15%還要更低，更具競爭力。

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