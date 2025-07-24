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中原大學推動暑期實踐計畫　26位學生海外實習或華教

▲中原大學推動暑期實踐

▲中原大學應外系教師帶領學生遠赴德國參加國際營隊。（圖／中原大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中原大學23日表示，該校推動暑期實踐計畫，鼓勵學生拓展國際視野、落實在地關懷，今年暑期該校應外系共有9位學生於7月份，前往德國奧地利格拉茲國際音樂暨德語學院，參加為期一個月的「德語語言與文化研習營」；另有5位學生赴加拿大Smart Informatics Ltd.參與海外企業實習，增加對國際職場的認識。

除了國際參與外，應外系平時就積極推動在地語言教育服務，師生常利用假日至中壢龍岡等3處圖書館進行英語說故事、繪本導讀與互動遊戲等活動，同時也安排學生協助國小推動雙語教學，將語言教育專業融入地方服務，強化學生的教學實務經驗與服務精神。

▲中原大學推動暑期實踐

▲透過暑期實習計畫，中原應華系學生實踐華語教學專業。（圖／中原大學提供）

另一方面，應華系也利用暑期啟動海外華語教學實習計畫，共有12名學生分赴韓國、泰國、瑞典、美國、德國等地學校與華語教學機構，擔任華語實習教師。實習場域包括：泰國回龍中文學校、美國的明尼蘇達大學與印第安納大學布魯明頓分校等、韓國濟州觀光大學與檀國大學，以及瑞典的中文教學教室。學生進入實際教學現場，除了實踐華語教學專業，並增強了跨文化理解力與國際適應力。

在學校協助爭取下，大部分參加海外實習的學生獲得教育部經費補助，減輕經濟壓力；而這些海外學習經歷也為學生帶來深刻的體驗與成長。應外系黃同學表示，在奧地利的德語學院課程採全德語教學，一開始有些不適應，但授課老師與同學都相當友善；透過研習活動不僅讓她得以運用所學，還能體驗跟台灣不一樣的上課風格，德語聽力有了顯著進步。

應華系韋同學則分享，美國的教育制度對特殊學生的包容與尊重，是讓她印象最深刻的部分，許多學校將特殊生納入一般班級，雖然這對教學是很大的挑戰，但也啟發她去思考如何在未來的教學中，設計出更具包容性的課程。

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