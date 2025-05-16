中原大學宣講　葉丙成：六成以上新職業尚未出現

▲葉丙成中原大學宣講表示，世界變化快速，六成以上新職業尚未出現。（圖／中原大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

在全球快速變遷與產業革新的浪潮中，青年世代如何找到屬於自己的方向與熱情？教育部「2025大學巡迴宣講」列車，16日開抵中原大學，由政務次長葉丙成以《面對茫茫的未來，如何找到自己的天命：新時代、新挑戰、新思維》為題，發表專題演說，並鼓勵青年學子勇敢擁抱變化，透過「好奇心」與自主學習能力，掌握未來成功關鍵。

葉丙成在演講中指出，世界變化快速，傳統職業逐漸消失，未來20年，「穩定」將不復存在，有六成以上的新職業目前尚未出現。但他強調：「世界變化越快，機會越多」，建議學生要具備「好奇肯學、誠信正直、察言觀色、做事牢靠」等四項特質，就能在未來的競爭世界中脫穎而出。

▲教育部「2025大學巡迴宣講」列車，開抵中原大學。（圖／中原大學提供）

他也分享，現在許多公司在徵才時，已不再以學歷為第一優先，而更看重解決問題的能力。「這是一個充滿機會的年代」，葉丙成鼓勵同學「別被有限的選擇困住，而無限的焦慮」。

他提出尋找「天命」三步驟：「認識自己、認識世界、再連連看」。鼓勵同學透過實習、與他人攀談，建立至少40個工作資料庫，先去「認識世界」；進而透過挑戰自己做沒做過的事「認識自己」；最終，從已建立的工作資料庫，對照個人特質，找出最適合的三至五個方向「連連看」。「畢業前審閱工作資料庫，審視自己的特質，就能連出好的選擇。」他表示。

面對未來不確定的職場環境，他提醒學生，未來每三到五年便需學會一項新技能。敏銳的觀察力與「好奇心」將是未來20年最重要的成功特質。他列出六大核心關鍵能力，包括：如何找到資源、如何建立人脈、如何了解制度、如何定義關鍵問題、如何讓人留下印象、展現個人價值、如何銷售好點子。他認為，能有效呈現自己努力的過程與成果價值的能力，將是脫穎而出的關鍵。

「人生不是函數，無法微分取極值。」葉次長提醒同學，「人生沒有最佳選擇，與其想著如何一步成功，不如勇敢冒險。」他以過來人經驗分享：「人生最可怕的不是失敗，而是悔恨。」越早失敗，越不怕失敗，越能夠成功，他鼓勵同學趁學生時期去嘗試各種可能性，培養對失敗的耐受度。

除了鼓勵青年世代持續探索自我、擁抱變化與挑戰，葉丙成也期勉同學善用資源與機會。演講最後，他介紹教育部「青年百億海外圓夢基金計畫」，包括「築夢工場組」與「海外翱翔組」兩大方案，鼓勵學生積極善用政府資源，勇敢實現夢想、走向世界。