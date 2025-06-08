妙齡港姊來台參加妹妹畢業典禮走散　暖警靠手機定位助團聚

▲員警透過定位搜尋與穿著服裝、身形特徵找到林女姊姊。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市中壢區中原大學昨日舉行畢業典禮，一名香港籍22歲林姓女學生的姊姊和家人特地來台參與，卻在典禮結束後發生家人走散的意外。所幸警方透過手機定位在2小時內摸黑尋回失散的家屬，讓一家人團聚。

▲將她帶回派出所與家人會合。（圖／中壢警分局提供）

中原大學的畢業典禮在17時結束後，林姓女大生的姊姊因散場的人潮，加上不熟悉環境而和家人走散，家人發現後因不熟悉普通話，姊姊手機撥通了也沒人接，擔心發生意外，遂至普仁派出所報案求助，其間父母情緒激動，無法順利表達，所幸女大生保持冷靜，協助警方說明狀況並提供姊姊的手機定位資訊，希望警方能協助尋回。

中壢分局普仁派出所值班員警陳怡頻受理後，立即調度巡邏警網，指派員警錢冠文、朱睿騏依手機定位訊息找人。最終在19時許在中原商圈商店依照定位點與穿著服裝、身形特徵等資訊找到林女姊姊，確認身分後將她帶回派出所與家人會合，讓家人放下心中的大石頭，更在派出所內相擁而泣。

林家人對警方積極協助深表感謝，直言此行感受到台灣警方的效率與熱忱。中壢分局長林鼎泰表示，民眾參加活動時應保持警覺並注意同行家人動向，尤其在人生地不熟、語言不通的環境，更應事先約定集合地點，並運用手機定位功能掌握行蹤，確保旅途平安。