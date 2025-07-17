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詐團出新招！　中原大學推廣處遭冒用招生詐騙　

▲中原大學推廣處遭冒用招生詐騙　

▲中原大學官方粉絲專頁之圖片與文案招不肖份子盜用，校方提告。（圖／中原提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中原大學17日表示，近日有不肖份子假借「中原科技大學進修部」名義，在臉書投放廣告、假冒中原大學招生訊息，並誘導民眾加入Line帳號，藉「政府補助課程」名義進行。中原大學秘書室與推廣教育處已於今（17）日下午派員前往中壢分局普仁派出所報案。

警方表示，這是新的詐騙手法，中原大學一旦正式提告，會是全國首例，並提醒社會大眾切勿受騙。中原大學指出，該詐騙手法係利用臉書廣告招攬民眾加入「政府補助課程」，並要求另行加客服Line帳號以進行報名。

▲中原大學推廣處遭冒用招生詐騙　

▲中原大學推廣教育處舉辦各類型課程，深受不同年齡層民眾喜愛。。（圖／中原提供）

廣告中所使用的圖文多數直接盜用中原大學官方粉絲專頁，包括校園照片、教學現場、課程活動紀錄等，極具誤導性。校方發現後已第一時間向臉書檢舉並公告澄清，惟假帳號仍持續運作，且粉絲數快速增加，影響範圍擴大，校方十分憂慮。

中原大學推廣教育處已於官網明確公告提醒：「親愛的學員您好！提醒您，近期發現有以『中原科技大學進修部』之名義盜用了本校名稱、照片、廣告及網站部分資料，透過臉書廣告邀請加為Line好友，聲稱政府補助課程需要再進一步加客服專員Line好友。鄭重敬告，上述非中原大學推廣教育處之廣告及臉書粉絲頁！提醒您，若已繳交費用給予不明單位，請撥打165反詐騙專線或向警方報案，以確保您的財產安全！」

中原大學推廣教育處處長康淵表示：「中原推廣教育長年深耕社區與終身學習領域，辦理多元課程涵蓋語文、資訊、設計、證照等，深獲民眾肯定。我們秉持中原大學『全人教育、以人為本』之精神，課程品質與教學信譽均經長期耕耘，成為詐騙目標實屬遺憾，也反映出中原推廣在民眾心中的高度信賴。」

中原大學正搜尋相關事證，並決定正式提告。特別呼籲各界民眾提高警覺，遇到來路不明的招生訊息，應查明來源、勿輕信社群訊息，並可透過中原大學推廣教育處官方網站、粉絲專頁或電話洽詢確認資訊。共同守護優質教育資源，避免不肖詐騙行為破壞社會信任。

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