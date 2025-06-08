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中原大學博雅碩專畢業生捐贈吉野櫻　命名「蒙福的一棵樹」

▲中原大學博雅碩專畢業生捐贈吉野櫻

▲「蒙福的一棵樹」櫻花樹捐贈牌揭牌儀式，中原大學師長代表與捐資代表。（圖／中原提供）

記者楊淑媛／桃園報導

在滿懷祝福的畢業季節，中原大學收到一份溫暖且富含意義的禮物。中原大學領導創新與博雅碩士在職專班2025年全體畢業生與校友共24人，攜手捐贈一株吉野櫻，種植於商學院前廣場，以實際行動支持中原大學「百年樹人」的教育理念，也為即將邁入70週年的中原大學獻上最具生命力的祝福。

「蒙福的一棵樹」捐贈儀式於8日舉行，由22位應屆畢業生與2位校友共同響應捐款，總金額60萬元。這株樹齡近40年的吉野櫻，自陽明山移植而來，高近四米，經過專業斷根與養根程序後，於今年5月種植完成。命名為「蒙福的一棵樹」，象徵感恩、傳承與祝福。

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▲中原大學博雅碩專畢業生捐贈吉野櫻

▲樹木醫生詹鳳春分享移植過程與祝福。（圖／中原提供）

在捐贈揭牌儀式上，中原大學董事長張光正亦以博雅班授課教師身分出席並致詞。他回顧中原大學創校70年的歷程，強調「博愛、犧牲、奉獻」的創校精神歷久彌新，特別提及校園內自然景觀的美麗與珍貴。而本次種植新樹的構想，正是他與學生們共同發起，象徵世代傳承與對母校的深厚情感。

▲中原大學博雅碩專畢業生捐贈吉野櫻

▲中原大學博雅班畢業生共植「蒙福的一棵樹」。（圖／中原提供）

張光正講座教授現場朗讀詩意盎然的《Trees》中英文歌詞，緊接著由男高音袁長穗與鋼琴家陳文婉演繹同名樂曲，文學與音樂交織融合。博雅班畢業生楊蓁蓁在活動中朗讀《聖經》詩篇第一篇，詮釋植樹的意涵：「他要像一棵樹栽在溪水旁，按時候結果子，葉子也不枯乾。凡他所做的盡都順利。」象徵這棵櫻花樹庇蔭後學，延續中原的教育信念。

博雅班畢業生代表杜柏霖在致詞時表示，領導創新博雅班的同學們來自各行各業，雖身兼工作與家庭責任，仍選擇回到校園進修，展現終身學習的精神。此外，為確保樹木健康成長，移植過程由中原大學地景建築系副教授彭文惠與兼任副教授詹鳳春提供專業諮詢與技術協助。臺灣首位女樹醫詹鳳春也出席典禮並分享：「為了圓滿畢業生的心意，我們在短時間內完成移植與養護，讓這份祝福得以落地生根，成就了一切的美好。」

這棵名為「蒙福的一棵樹」的吉野櫻，不僅補上了商學院前廣場自108年榕樹因褐根病及風災影響倒榻以來的綠蔭空缺，也象徵中原學子在學成之際的感恩之情與對全人教育的認同。正如樹前感謝牌寫道：「此樹寄寓全人教育之旨、百年育才之志、學子銘恩之情。」

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