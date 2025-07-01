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中原大學首屆「行政創新AI 應用競賽」　「讓我下班」奪冠

▲中原大學首屆「行政創新AI 應用競賽」

▲讓我下班團隊展示Microsoft Power Platform整合成果，榮獲特優獎獲得10萬獎金。（圖／中原提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中原大學攜手躍馬中原基金會，全國首創、專為中原大學職員量身打造，舉辦首屆「行政創新 AI 應用競賽」，獲得工業系DHC發展基金鼎力贊助。第一名團隊可獲得10萬元獎金，經過激烈競賽由「讓我下班」團隊以《運用AI工具提升行政效率－以教學補助專案為例》拿下第一名。

中原大學表示，「讓我下班」團隊導入 Microsoft Power Platform 與 Copilot，實現教學補助專案中申請、核銷、通知與追蹤等流程的全自動化，系統強調模組化設計與低程式門檻，具高度複製性與跨單位推廣潛力，獲得評審一致肯定。

中原大學指出，「行政創新 AI 應用競賽」主要在激勵行政人員善用人工智慧（AI）工具，提出切合校園實務需求的創新解決方案，推動行政流程優化與效率提升，全面建構具數位轉型潛能的智慧行政環境。

▲中原大學首屆「行政創新AI 應用競賽」

▲四莓AI智造所團隊展示智慧學習助理系統界面與功能，榮獲優等獎。

競賽自今年一月初啟動初賽徵件，共有22組跨單位團隊參賽，經第一階段書面審查後共有15組入圍決賽。參賽團隊聚焦行政服務中實際痛點，提出涵蓋資料自動化、人力配置優化、法規比對、報告撰寫、學生學習支持等多元創新方案，顯示中原職員在AI技術應用上的敏銳觀察與實踐潛力。

躍馬中原基金會董事長謝建新表示：「在AI迅速發展的當下，中原大學必須勇敢站上這場浪潮的前線，而每一位參與競賽的同仁，正扮演著舉足輕重的關鍵角色。」謝建新指出，躍馬中原基金會與工業系DHC發展基金此次共同支持競賽，就是期盼AI創新精神能在中原校園中深耕發芽，逐步開花結果，讓全校師生最終都能享受數位轉型所帶來的便利效益。

中原大學校長李英明強調：「面對人工智慧技術日新月異的發展，AI 不再是遙不可及的未來，而是我們提升行政效率、優化工作流程的即時助力。」優等獎則由「四莓AI智造所」團隊以《智慧學習規劃助理系統：學生學習支持與校內資源推廣整合方案》奪得，獲頒五萬元獎金。該方案建構結合AI智慧問答與學習行為分析的輔導系統，提供學生即時互動與個人化學習建議，並整合校內多元資源，協助建立專屬學習路徑，同時大幅減輕行政人力負擔，提升校園學習支持效能與服務品質。

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