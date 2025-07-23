潛水意外頻傳！台東縣府主動調查　籲民眾選擇合法業者確保安全

▲潛水意外縣府主動調查釐清責任。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

針對近日有關潛水意外事件，台東縣政府23日表示，已主動介入調查，並正式函文要求相關業者說明事發經過及提供佐證資料，後續將依查證事證，依法處理，以釐清責任並確保民眾權益。

縣府指出，為維護水域遊憩活動安全，縣府每年均定期辦理水域遊憩業者安全稽查，執行期間多集中於4至6月間，查核項目涵蓋業者登記、教練資格、保險制度及安全裝備等基本條件。此次涉及意外的業者也已於今年4月接受相關安全稽查，現正進一步就相關疑點進行釐清與查證。

根據統計，台東縣目前登記在案的水域遊憩業者共計120家。縣府強調，安全管理為發展永續觀光的根本，近日已再度聯繫綠島、蘭嶼及本島各業者，重申應落實教練資格審查、保險制度與標準作業程序（SOP）等各項規定，確保活動安全無虞。

台東縣政府呼籲，民眾從事潛水、浮潛等水域活動時，務必選擇合法登記且合格之業者，並主動確認是否投保足額保險，切勿貪圖便宜或輕忽風險。縣府未來也將持續透過制度性檢討與輔導機制，強化水域活動安全管理，營造更值得信賴的觀光環境。

▲潛水意外縣府主動調查釐清責任。（圖／記者楊晨東翻攝）