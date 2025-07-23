賴坤成爆關說秘書酒駕肇逃案　黃建賓怒斥假消息：我一定告

▲國民黨立委黃建賓。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

前民進黨立委賴坤成指出，台東縣大武鄉公所秘書張涵薇2022年酒駕肇事並離開現場，警方約40分鐘後找到人，酒測嚴重超標，時任的鄉長黃建賓馬上到派出所，警方遲未移送，直到縣議員林參天關切，才在16天後函送法辦，爆出吃案、關說、疏縱人犯等爭議。國民黨立委黃建賓今（23日）回應，警方在當時就已經認證是假消息，「我不會姑息賴坤成敗壞台東善良風氣，絕對提告！」

黃建賓指出，2022年競選大武鄉長連任期間，賴坤成子弟兵、曾是民進黨籍的議員林參天就曾抹黑黃建賓酒駕關說，但警方當時已明確表示，「黃建賓並未關說，反而是協助警方勸張女接受酒測」，警方當下更直接開出罰單，至於未立即移送法辦，是因員警認定非現行犯，加上員警因新冠肺炎疫情期間染疫需隔離，才未及時函送，相關事件皆有當時新聞報導所證。

黃建賓也提到，賴坤成其他造謠的浪費公帑、工程弊案等，也是民進黨跟罷團持續在地方造謠的假訊息，團隊早已有掌握，而相關事件完全是假消息，一切皆合法合規，既然賴坤成敢拿警方早已認證是假消息的事情公然抹黑，絕對不會姑息這種人敗壞台東善良風氣，絕對提告。

黃建賓表示，對於民進黨選前會出奧步完全不意外，只是賴坤成完全沒長進，竟然拿自己子弟兵林參天3年前就用過的假訊息爛招，而林參天更是專門替賴坤成攻擊敵人的打手，不分黨內外逢人就打，2024年賴坤成敗選後林參天甚至直接砲轟前總統蔡英文是內賊，賴坤成甚至在2024大選期間，不斷結合林參天等打手，對於另名候選人、也是昔日的黨內同志極盡人格抹黑，令許多原本是民進黨支持者的鄉親都看不下去。

黃建賓痛批，賴坤成2006年為了參選台東縣長，不顧民進黨已經選擇支持另名黨內候選人，賴坤成仍堅持脫黨參選，導致雙雙落敗，證明賴坤成就是為個人利益可以犧牲黨內同志的人，從賴坤成及其黨羽在台東的惡劣行徑就可知道，台東人非常清楚賴坤成人格破產、形象極差，連民進黨支持者都挺不下去，對於賴坤成選輸翻桌、再用假訊息爛招抹黑，台東人不會相信這種人。