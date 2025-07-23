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關山崁頂所長徐金祥深耕30年　攜手社區送暖弱勢

▲關山崁頂所長徐金祥攜手社區送暖弱勢。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲關山崁頂所長徐金祥攜手社區送暖弱勢。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

在台東縣關山地區，警察不僅是治安的守護者，更是社會關懷的前線推手。關山警察分局崁頂派出所所長徐金祥，服務當地逾30年，長期深耕社區、與居民建立緊密連結。近年來，他在執勤過程中發現轄內弱勢家庭與獨居長者面臨生活困境，遂主動號召同仁與地方善心人士，整合資源發送「愛心米」，並串聯社會福利網絡，將警政服務擴展至民生層面，實踐「社區警政」的核心價值。

徐金祥所長指出，在巡查過程中發現不少家庭因經濟弱勢或子女長期不在身邊，導致生活陷入困頓。他隨即動員派出所警員邱麗香與辛財福，攜手地方熱心人士，定期募集愛心物資送往有需要的家庭，並協助填寫「急難救助單」，啟動關山鄉公所社會課、張榮發基金會與台東縣政府社會處「關懷E起來」系統，讓縱谷線社福中心迅速接案提供中長期協助。

「警察站在第一線，最能看見民眾真正的需要。」徐所長強調，許多長輩不熟悉社福申請流程，透過警方適時通報與協助，能讓政府資源更快速落實到位。此舉不僅解決了眼前的溫飽問題，更建立起完善的照顧機制，避免後續照護出現斷層。

台東縣警察局長蔡燕明表示，崁頂派出所的暖心行動，正是「社區警政」理念的實際展現。透過與民互動、建立信任，警察不僅提升了社區安全感，也凝聚了地方向心力。徐所長與同仁的善行，已帶動更多民間團體參與援助行列，形成良善的社會循環。

關山分局表示，關山地區警民關係緊密，徐所長多年來的深耕與付出更凸顯台東人情味。未來將持續擴大服務能量，結合治安與社福工作，打造更安全、溫暖的宜居社區。警方也呼籲民眾，如發現可疑人事物，請立即撥打110或聯繫當地派出所，警方將第一時間到場處理，守護社區安全不打烊。

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