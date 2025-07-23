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台東環保局推動科技執法　亂丟垃圾最高可罰6千元

▲亂丟垃圾最高可罰款6000元。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲亂丟垃圾最高可罰款6000元。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為有效防制垃圾隨意棄置及各類破壞環境行為，台東縣環保局持續推動「科技執法」作為，透過縮時攝影等監控設備強化取締力道。根據統計，113年共列管35處髒亂點，查獲亂丟垃圾11件、隨地便溺16件；114年截至4月底，已列管20處熱點，並分別查獲亂丟垃圾與隨地便溺各1件，違規者皆遭處以新台幣1,200元罰鍰。

環保局指出，根據《廢棄物清理法》規定，亂丟垃圾可處1,200元至6,000元罰款。為提升執法效率與嚇阻效果，除加強人力巡查外，也依據污染熱點機動調整設備架設點，全天候錄影蒐證，落實即時查緝與事後追查。呼籲民眾自律守法，切勿因一時便宜行事，而付出不必要的代價。

台東縣政府強調，潔淨宜居的生活環境需全民共同維護。台東以「慢經濟、慢生活」聞名，吸引大量觀光人潮，環境品質維護顯得尤為重要。對於偏遠地區或交通節點易淪為非法棄置熱區，環保局透過科技與人力並進的方式強化管理，也呼籲在地居民與訪客，應妥善處理菸蒂、飲料瓶罐、食品包裝等廢棄物，避免任意棄置，共同營造整潔有序的城市環境。

環保局進一步表示，縮時攝影系統除能精準掌握污染行為人與車輛資訊外，亦有助於定期檢討與改善各熱點情況，達成有效防制與教育民眾的雙重效果。落實「永續城鄉」發展目標，正是當前台東邁向永續治理的重要一環。

環保局呼籲，若民眾目擊棄置垃圾或其他污染行為，可撥打24小時免費專線0800-066666，或聯繫環保局（089）221999舉報，亦可透過「公害報報」APP、網路陳情平台（https://ww3.moenv.gov.tw）提供事證，包括污染地點、行為方式、車號與時間等，共同強化取締效能，為守護台東環境盡一份心力

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