LINE帳號遭駭！親友秒接借款訊息　台東成功警即時阻詐

▲民眾LINE帳號遭駭冒用發訊。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東成功警分局近日接獲民眾報案，指其LINE帳號疑遭駭客入侵，親友陸續接獲該帳號傳送的借款訊息，懷疑遭不法分子冒用詐騙。新豐派出所獲報後立即派員協助處理，並同步展開反詐騙宣導，協助民眾強化資安防護觀念。

據了解，報案人向警方表示，其LINE帳號突然無法登入，接著便有多位親友來電詢問是否真的急需借款，經警方初步研判，該帳號已遭駭客盜用並用於發送詐騙訊息。新豐派出所警員陳威綸當場協助民眾停用帳號並重新申辦，同時提醒其儘速通知通訊錄內親友勿受騙上當。

成功警分局指出，近期類似案例頻傳，詐騙集團常藉由釣魚簡訊、偽造登入頁面或惡意連結，引導使用者輸入個資與帳密，進而入侵社群帳號並假冒身分實施詐騙。警方提醒，民眾切勿點擊不明網址或安裝來源不明的應用程式，並避免在非官方網站輸入帳號密碼，以降低資安風險。

分局長龔士哲強調，社群帳號被盜冒用進行詐騙的情形愈來愈普遍，提醒民眾應啟用雙重驗證機制、定期更換密碼並妥善保管個資。一旦發現帳號異常或遭冒用，應儘速向警方報案或撥打165反詐騙專線，警方將提供即時協助，共同守護個人財產與數位安全。