台東卑南鄉衛生所攜手高醫　開設遠距皮膚科門診

▲卑南鄉衛生所攜手高醫開設遠距皮膚科門診。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為提升偏鄉地區醫療服務可近性，台東縣卑南鄉衛生所攜手高雄醫學大學附設中和紀念醫院，自7月16日起開設遠距皮膚科專科門診，透過智慧科技突破地理限制，讓鄉親在地就能看診，獲得即時專業醫療服務。該門診將於每週三上午10時至11時提供遠距看診，協助解決偏鄉地區專科醫師資源不足的問題。

台東縣衛生局強調，「促進健康平權」一直是縣府施政的核心理念。自109年5月起，台東縣已在14個鄉鎮及離島地區陸續設立遠距專科門診，涵蓋眼科、耳鼻喉科、皮膚科及離島心臟內科等服務，全縣遠距醫療佈建率達88%，有效擴大民眾就醫選擇。

衛生局局長孫國平指出，台東縣推動「以網路代替馬路」的創新就醫模式，結合5G技術與遠距診療，打造全國領先的智慧醫療網絡。縣府與台東馬偕醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院及花蓮慈濟醫院等多家醫學中心合作，讓在地衛生所成為偏鄉居民連結頂尖醫療資源的橋梁，省去舟車勞頓的奔波，提升早期診斷與治療效能。

截至目前，台東縣自推動遠距醫療服務以來，累計服務人次已超過1萬7千人。今年至今已完成162場巡迴設站、服務人次達825人，佈建遠距會診點達100處，持續擴大醫療資源深入社區與部落。

此外，東河鄉衛生所亦與高醫攜手法務部矯正署泰源監獄，共同建置全國首個「特殊場域」遠距醫療服務據點，改善監所醫療資源可近性，迄今已為149名收容人提供醫療協助，展現健康人權保障的實質進展，朝「每人都能獲得高品質、負擔得起之醫療照護」願景邁進。