獨／「雙北薇妹」帳號下午復活！否認賣性愛片「那個人不是我」



▲被媒體指涉成台灣版「南京紅姐」的「雙北薇妹」，23日下午帳號復活發文澄清。（圖說下同／翻攝網路）

記者張君豪／台北報導



中國大陸日前爆出一樁震撼性醜聞：外號「南京紅姐」的變裝大叔，竟能收割1691名男子上床，還盜攝並傳播性影像賣錢，其中一名尋芳男客「來了都來了」經成為近日網路超夯用語。鏡週刊今天爆料，台灣也出現「台版紅姐」，一名化名「薇薇」的偽娘，靠著風騷扮相和不輸A片的性愛技巧，輪番招待數十位年輕鮮肉，經常出沒雙北的他不但玩免費，也暗中把自拍的火辣性愛片拿上網兜售牟利！「雙北薇妹」的震撼指數不輸南京紅姐。



新聞曝光後，該名遭控拍攝、販售性愛影片、行徑堪比南京紅姐的X帳號「薇」，緊急在23日上午變更自己頭像，更在上午9時許關閉X平台帳戶，但經相關社群平台網路程式追蹤，發現該帳號下午重新開啟，並刪除所有影像。







遭媒體指稱媲美「南京紅姐」的「雙北薇妹」，下午透過自己帳號發言自清，「媒體把我的文章照片、和另一個三性放在一起」「外流性愛影片的、跟我完全不同人⋯ 」。

薇妹強調：「有和我約過的都知道，我不可能會去賣性愛的影片」，「報導出來後、我收到私訊問說：有片賣嗎」，「文章中說的那位才會去賣，而且幾年前就有的舊聞。」

被媒體擅自引用帳號照片影片的薇妹透過帳號呼籲，「媒體報導前可以先查證真相，才不會產生謠言，謝謝」，並希望有媒體能澄清還原事實，「希望那些媒體可以聯絡我，我會提供所有的匯款或收帳紀錄，因為報導的那個人完全不是我，我無助又難過、只需要一個清白。」

事實上，像薇妹這樣有同性及女裝愛好性傾向的網路偽娘用戶不少，只要雙方成年，在合意下發展親密關係，和南京紅姐這種明顯男扮女裝欺瞞尋芳客、側錄性愛影片的犯罪行為，是完全不可類比的網路次文化。

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