高醫大董座遭爆不倫！小三副院長涉違法醫美　小港醫院說話了

▲小港醫院遭爆副院長擅帶高醫大董事長私下進行醫美手術。（圖／記者許宥孺攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄醫學大學董事長陳建志，與高醫大經營的高雄市立小港醫院副院長馮明珠今被爆料不倫多年，不僅同居還高調出席公開活動，甚至還帶陳到小港醫院私下進行醫美手術，未依規定申報，明顯違法。對此，小港醫院發出聲明回應，虛心接受主管機關的查核與各界的指教，已主動提供相關資料，並全力配合高雄市政府衛生局進行調查與實地查核作業。

根據《鏡週刊》報導，馮明珠今年5月18日帶著陳建志前往小港醫院醫美中心電波拉皮，卻「私下」請整形醫師和麻醉醫師執行，未進行手術照會，也沒寫電子病歷，就擅自使用麻醉藥物，在院內引發爭議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高雄市衛生局證實，6月27日接到民眾陳情，旋即於6月28日派員前往稽查，有關醫院使用管制藥品疑義，查獲該院使用管制藥品違反管制藥品管理條例，已於7月3日依法裁處在案。另有關接獲檢舉醫院未依法製作病歷疑義部分，亦同步行政調查釐清事證中。

▲高雄衛生局已針對小港醫院投訴案展開調查及開罰。（圖／記者許宥孺攝）

小港醫院今天也發出聲明，針對民眾陳情有關本醫院使用管制藥品疑義，本醫院一向依循衛生主管機關相關法規，並落實既定標準作業流程，提供各項醫療服務。

對於此次事件，小港醫院秉持負責與誠懇的態度，若在執行過程中確有疏漏或尚未臻於完善之處，我們虛心接受主管機關的查核與各界的指教。

目前本院已主動提供相關資料，並全力配合高雄市政府衛生局進行調查與實地查核作業。未來，我們也將更加審慎檢視各項流程，持續精進，期以更周全的服務品質，回應社會期待，讓民眾安心。