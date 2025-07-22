亞洲烏克麗麗盛宴開跑！馬、日、韓、港輪番登場　世界級大師Kalei睽違6年登台掀熱潮

記者張芳瑜／綜合報導

2025年7月20日，全球最大規模的夏威夷烏克麗麗嘉年華在熱情洋溢的樂聲中圓滿落幕。這場音樂盛事匯聚了來自世界各地的頂尖好手同台競技，為樂迷帶來精彩絕倫的演出。若錯過這場年度盛會，2025年下半年還有更多精彩活動值得期待！

據主辦單位公布，接下來將陸續舉辦多場國際級烏克麗麗嘉年華，包括：



8月8日至10日 馬來西亞



9月6日至7日 日本橫濱



9月6日至7日 韓國



12月6日至7日 香港

暑假結束抽不出時間出國？上班族難以請假？別擔心！台灣樂迷今年秋天將迎來最振奮人心的音樂盛宴——國際烏克麗麗大師Kalei Gamiao確定於9月13日（週六）台北、9月14日（週日）台南舉辦專場演奏會！



這場演出意義非凡，不僅是Kalei Gamiao睽違六年再度來台，更讓台灣樂迷免去長途飛行的麻煩，在台灣就能親身體驗這位來自夏威夷的國際級大師風采。無論是令人驚嘆的演奏技巧，還是獨樹一格的舞台魅力，都將在這次演出中完整呈現。

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夏威夷烏克麗麗大師Kalei Gamiao：跨界融合的音樂詩人

來自夏威夷的烏克麗麗演奏家 Kalei Gamiao以其獨樹一幟的音樂風格聞名國際，作品融合爵士、搖滾、流行、古典、藍調、弗朗明哥、放克等多種曲風，展現驚人的創作廣度與藝術深度。他憑藉細膩的演奏技巧與超凡的音樂創意，巧妙融合不同元素，打造出獨具個人特色的音樂語彙。

其中，代表作 〈The Unknown〉更是享譽全球，以靈動的旋律線條與豐富的音色層次，完美詮釋大自然的萬千變化。這首充滿流動感的樂曲不僅展現 Kalei Gamiao 高超的演奏功力，更因其獨特的音樂張力，成為眾多國際音樂大賽中參賽者的熱門選曲，堪當代烏克麗麗音樂的經典之作。

▲Kalei Gamiao 代表作 〈The Unknown〉以靈動的旋律線條與豐富的音色層次，完美詮釋大自然的萬千變化。

▲8/8-8/10 馬來西亞烏克麗麗嘉年華。

▲9/6-9/7 日本橫濱烏克麗麗嘉年華。

▲9/6-9/7 韓國烏克麗麗嘉年華。