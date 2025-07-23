日網紅台北出差「住宿比日本還要貴」　他一算驚：連1物都變貴

▲日本網紅「秋山燿平」對台灣物價感到震驚。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

國旅價格昂貴，有些民眾會選擇出國玩，日本網紅「秋山燿平」日前來台灣出差，驚呼台北的飯店價格已超越日本，以前認為台灣物價便宜，現在完全改觀了，且現在日幣貶值，台北捷運一日券150元，東京地鐵一日券700日圓（約新台幣140元），一直被公認大眾運輸便宜的台北，也比日本還要貴了。

日本網紅「秋山燿平」發文，「大家常覺得台灣的物價比日本便宜，但我覺得那已經是過去的印象了」，尤其是台北的住宿價格，實在貴得驚人，甚至比日本當地還高。他提到，如果在日本國內出差，飯店住宿價格上限是1萬日圓（約新台幣2千元），但到了台北就沒有明文規定。

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秋山燿平表示，許多同事選擇的飯店價格大約落在1萬9千到2萬日圓之間，相當於新台幣4千元，他表示，雖然海外出差預算本來就比較寬鬆，「但就我個人的感覺來說，現在『台北的飯店比日本還貴』已經是很明確的印象了。」

秋山燿平也提到，這次到台灣出差行程僅有一天，也查了目前的匯率，現在1台幣約可兌換5.05日圓，發現台北捷運一日券的價格竟比東京地鐵還高。他指出，台北捷運一日券150元，東京地鐵一日券則是700日圓，「連一直被認為比較便宜的公共交通工具，現在也變成台灣比較貴了。」

貼文曝光，掀起網友討論，「台灣的住宿費是不合理的貴（費用明顯高過其品質），而且是整體現象」、「房價、住宿、牛奶台灣都是壓倒性的貴」、「所以台灣現在國旅才會低迷啊，台灣飯店1泊2食要價15萬日圓，同樣的價格我會去住河口湖同等級的飯店」、「我是香港人，也因台灣的住宿不合理的貴，所以都去日本旅遊，上一次去台灣已是2016年了」。