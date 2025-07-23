被同事挑釁還要裝沒事！7招高情商心計術教你優雅防小人、不當爛好人

▲職場生存有方法，高情商心計術教你優雅防小人。（圖／取自photoAC，下同）

記者楊智雯／綜合報導

在職場上，最令人疲憊的往往不是加班或業績壓力，而是面對那些習慣挑釁、話中帶刺的同事，還得假裝若無其事，有些人明著是關心，暗地卻在試探底線，甚至刻意塑造你小題大作的形象，面對這類「情緒PUA」式的人際地雷，高情商已成為最強生存法則，真正高情商的人懂得「看穿但不說破」，在不張揚中守住界線，不與低頻情緒共振，卻能以得體溝通化解場面、以溫柔堅定保護自己，以下整理出7種高情商者的心計術，幫你在人際角力中優雅應對、防小人又不當爛好人。

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心計一：看破不說破，知人不評人

在人際交往中，「看破不說破，知人不評人」是一種難得的高情商修養，真正成熟的人，懂得幽默與刻薄、坦率與口無遮攔、隨性與沒教養之間的分界，選擇在適當的時候保持沉默，不輕易評斷他人，即使看清真相，也不急著當場拆穿，而是靜觀其變、內斂處理，即使知道對方說謊，也不公開戳破，僅以行動保持距離，避免正面衝突。

心計二：永遠保留30%的神秘感

在人際互動中，過度傾訴反而容易失去分寸，懂得保留一點底牌與距離感，避免將內心完全攤開，不僅能保護自己，也更容易贏得他人的尊重與信任，進而在關係中掌握主導權與話語權。

心計三：用「制度」代替「陰謀」詭計

真正成熟的人，不倚賴算計與陰謀操作，而是以制度與規範達成目標，透過公開透明的分工與責任分配，讓合作過程有依據、結果更可控，建立高效又值得信賴的人際與職場關係。

心計四：培養「隨時翻臉」的能力

善良需要有底線，必要時能夠冷臉、冷處理，面對得寸進尺的人，懂得適時說不，是自我保護的必要技能。

心計五：把情緒當作可以利用的工具，而不是單純的本能

高情商者懂得將情緒視為策略工具，而非任由被情緒牽著走，能因時制宜，該溫柔時柔和以對，該強勢時果斷表態，展現高超的情緒掌控力，也因此在人際互動中更具主導權。

心計六：人際關係要追求「動態平衡」

沒有永遠的朋友或敵人，只有永遠的利益，合作對象可能是明天的競爭者，懂得進退與保留，才能長久維持局面。

心計七：敢於「隨時離開」

在職場中，敢於「隨時離開」的人，並非任性，而是憑藉長年累積的實力與資源，為自己建立足夠的底氣，他們持續學習、默默耕耘，當合作關係出現不對等時，能果斷抽身、不被綁架，真正的選擇權，來自於對自我價值的掌握。