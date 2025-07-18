同事狂出包「一票人當場怒噴」　曝真實下場：主管不敢惹你

▲原PO差點罵同事。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

「在職場不爽就開噴會怎樣？」一名男網友差點情緒炸裂，對同事狂出包已忍無可忍，心中那句「你到底有沒有在工作」差點脫口而出，但最後還是吞回去。對此，他無奈發問，有人真的在職場直接「開噴」過嗎？結果是換來尊重，還是被貼瘋子標籤？貼文勾出一票人苦水大爆發，「反正已經黑掉了，能拿我怎樣」。

一名男網友在Dcard表示，最近同事狂出包，事後還擺出一副沒事的樣子，氣得原PO差點脫口而出「到底有沒有在工作？」但在最後一秒他還是忍了下來。

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原PO直言，職場發飆雖然當下超爽，但風險高得嚇人，要看時機以及對象是誰，「太早噴＝把底牌全亮給人家看；太晚噴＝別人當你沒脾氣，爽爽繼續擺爛。」

對此，原PO好奇發問，是否有過來人直接在職場罵人，「結果怎樣？是爽爽噴完換來尊重？還是直接被貼標籤當瘋子看待呢？」

底下網友熱議，「這時代就是越瘋，別人就不敢惹你」、「我們機關有個喜歡罵人的同事，全部人包括長官沒人敢惹他，他爆氣的時候，長官還要好言勸和」、「看噴誰，同事的話，就跟長官說就好；噴長官的話，就準備好當食蟻獸而已」、「我有在辦公室噴過老人，噴的有道理就好，不噴人家會看不起你」、「我噴過，一個字『爽』，但考績墊底，不過變成在職場上，你想怎樣都可以，反正已經黑掉了，能拿我怎樣」。