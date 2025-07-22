新同事「叫人的方式」她喊不尊重！網爆共鳴：超沒禮貌

▲新同事都叫原PO「妹妹」。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

在一間公司裡，會想要其他同事怎麼稱呼自己呢？近日就有一名網友發文表示，公司來了個新同事，結果對方因為年紀比她大，所以都會用「妹妹」來稱呼她，讓她覺得不被尊重，甚至感到被輕視、貶低。貼文曝光後，引起討論。

女網友在Dcard上，以「新來的同事喊我妹妹」為標題發文，提到公司前陣子來了新同事，由於對方的年紀比較大，所以入職以來，都稱呼她「妹妹」。她起初心想，可能是新同事短時間無法熟記大家的名字，所以才會用「妹妹」替代，但對方現在也工作半年了，卻還是叫她「妹妹」。

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原PO坦言，新同事對她的稱呼，讓她覺得不被尊重，甚至讓她感到被輕視、貶低，更何況大家的座位上都有名牌，花時間記起同事名字，應該是很基本的。她也透露，他們的公司文化不會特別叫人哥、姐，通常都是直接喊名字，熟了才可能喊綽號。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我之前的同事也是 ，甚至還會叫妹仔（台語），有夠沒禮貌，後來他這樣叫我我直接不理他」、「我現在這邊也是，整天在那邊小妹妹、小妹妹。跟他說這邊是職場，你叫我妹妹，我覺得不太合適，你可以叫我**或是什麼」、「一直叫妹妹真的不行欸，有名有姓的，感覺這樣很不尊重別人，難道一直叫她阿桑，她會開心嗎」。

還有網友表示，「還有叫『哈囉』的也很沒禮貌，還有叫『那個誰』的更沒家教，大家都有名字」、「之前的主管都是『哈囉』或是『欸』，有叫名字的時候是『欸XX』，真的超沒禮貌」。