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下半年「最夯路跑」懶人包出爐！蔡阿嘎預告第二屆路跑時間曝　這10場再不報就搶光了

▲▼路跑,蔡阿嘎,報名。（圖／取自photoAC）

▲這篇幫大家整理2025年9月到12月全台熱門、話題性高的路跑活動。（圖／取自photoAC，下同）

記者楊智雯／綜合報導

每年9月開始，全台進入路跑旺季，不論是親子共跑的歡笑聲、情侶參加星光夜跑的浪漫身影，還是專業跑者挑戰每場半馬、全馬，每一場賽事都有它獨特的魅力，有的活動結合在地文化，也有的主打音樂應援或夜跑賞景，讓路跑變得像參加嘉年華一樣熱鬧，對於喜歡收藏紀念品的跑友，更是不能錯過各家主辦單位精心設計的限定T恤與特色獎牌，近期就有網友在社群發文詢問：「大家九月後報名了哪些路跑？」留言區討論熱烈，從半馬挑戰到親子跑通通上榜，這篇就幫大家整理2025年9月到12月全台熱門、話題性高又適合各種族群的路跑活動，包含親子友善、浪漫夜跑、文化路線與品牌主題等類型，現在報名都還來得及！

1. 新竹義民勇士路跑
新竹義民勇士路跑9/6於新竹縣政府文化局正式起跑，即日起開放報名至7月25日或額滿為止，共分為12公里、4.5公里兩組。今年活動與潮流品牌paul frank合作，推出獨家限量的義民勇士周邊商品，參賽者將會擁有別具風格、時尚潮流且具文化意涵的完賽紀念商品，包含紀念衫、包包等，「12公里」組還有運動毛巾，造型可愛，當日現場還有限定潮牌文創市集、親子互動體驗及義民勇士客語闖關遊戲等活動。

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2. Panasonic節能路跑
由Panasonic主辦的節能路跑活動9/14在總統府前開跑，報名至7/31，共有12.5K開學跑季熱身以及3K全家歡樂跑，完賽不但可以獲得小綠人家族頭帶＋美好生活環保賽衣，還可抽Panasonic家電大獎，其中3K全家歡樂組，親子健康同行，也可以帶著毛孩共跑，一起享受美好時光。

▲▼路跑,蔡阿嘎,報名。（圖／取自photoAC）

▲夜晚路跑也有不同的風景。

3. 2025山城星光馬拉松
2025山城星光馬拉松將於9/27苗栗縣立體育場開跑，共分為3公里、9公里、21公里、42公里，即日起報名至7月24日截止！完賽即贈「轉瞬乘風」紀念T恤、星光獎牌、收納包、購物袋與豐盛完賽餐食，補給站更祭出冰棒、石板烤肉、大湖草莓、仙草甘茶等18鄉鎮特色美食，大啖在地風味，喜歡夜跑與吃貨補給的跑友，這場結合風景、美食與挑戰的賽事絕對不容錯過，現在報名還來得及！

4. 新屋魚米之鄉馬拉松 
新屋魚米之鄉馬拉松9/28在桃園農業博覽會基地開跑，共有3公里、10公里、21公里，即日起報名至7/31，起點從新屋農博園區出發，沿途稻田飄香、風車迎風，全台唯一客家漁港盡收眼底，這場桃園最大規模的萬人路跑賽事，通過AIMS國際賽道認證，不僅風景美、補給澎湃，還有超熱情的在地應援，完賽禮包含精美獎牌、新屋米伴手禮、大浴巾、毛巾與束口袋，熱愛路跑與景色美食的你絕對不能錯過！

▲▼路跑,蔡阿嘎,報名。（圖／取自photoAC）

▲特色的完賽禮，吸引熱愛文化與挑戰的跑者參與。

5. 嘉義朴子跑若飛路跑
嘉義朴子跑若飛路跑10/4開跑， 賽道環繞朴子溪與在地街區，設有3K、10K、15K組別，即日起至8月31日開放報名，活動全程設有音樂應援與補水站，為跑者注入滿滿能量。參賽者可獲贈朴子限定跑衣與蛇年造型獎牌，完賽禮則融入在地信仰「天公祖」元素，推出設計感十足的毛巾、冰壩杯、環保袋與療癒小娃娃，讓大家日常攜帶保平安，兼具文化與紀念價值。

6. 舒跑杯路跑
一年一度的舒跑杯，你準備好了嗎？高雄舒跑杯10/19於時代大道廣場開跑，分為3K簡單組與9.7K競賽組，即日起～9/11開放報名；台中舒跑杯則是11/9臺中市政府臺灣大道市政廣場開跑，分為3K簡單組、5K挑戰組、9K競賽組，將於8/1開放報名，不論是競賽衝刺，還是輕鬆跑步，都能暢快享受舒跑喝到飽！

▲▼路跑,蔡阿嘎,報名。（圖／取自photoAC）

▲許多路跑都設有簡單版，適合親子與新手首選入門賽。

7. 北港媽祖盃全國馬拉松
北港媽祖盃全國馬拉松11/8於雲林縣北港鎮北港大橋下北港牛墟開跑，即日起～8/31開放報名，分為永續組(永續組限量2000名)、5K休閒組、10K挑戰組、21K半馬組、42K全馬組，各組完賽皆有特別的完賽禮，信眾與跑者踴躍參與。

8. TECA 電器盃節能公益路跑
跑者們注意！TECA電器盃節能公益路跑11/9於大直美堤河濱公園起跑，即日起～8/31可報名，分為5K、10K、21K，完賽可領超豐富的Panasonic完賽禮，包括小家電二選一（市價破千元)，可選一人用小火鍋或手持掛燙機，再加上紀念運動衣、完賽獎牌與成績證書、環保袋，以及香氣滿滿的璞珞浸泡式咖啡，限量贈品數量有限，熱血跑者絕不能錯過！

▲▼路跑,蔡阿嘎,報名。（圖／取自photoAC）

▲完賽禮、贈品、周邊活動也是吸引跑者報名的主要誘因！

9.台北馬耶誕歡樂早餐跑
台北馬耶誕歡樂早餐跑12/20於台北市市民廣場開跑，分為3公里歡樂早餐組、3公里輪椅組、9公里組、9公里輪椅組，報名至10/20為止，今年報到物資超值豐富，包括adidas專屬紀念T、毛寶小蘇打洗衣球、運動發泡錠及撒隆巴斯等實用好禮；完賽則可獲得精美獎牌、運動毛巾，以及早餐組合、植物肉乾、果汁與凍飲等營養補給，歡樂氛圍滿點，特別適合親子家庭一起參加，享受運動與節慶的雙重樂趣。

10 . hahababy路跑
去年首度登場即引爆話題的hahababy路跑，以5K與10K組的高規格賽事廣受好評，被跑者盛讚為「最頂級的路跑體驗」。蔡阿嘎近日正式預告，第二屆活動將於12月20日至21日盛大登場，不僅延續高質感週邊物資與精心設計賽道，還加入演唱會、市集、煙火燈光秀等精彩內容，規模再升級，勢必成為年底最盛大的跑步派對，報名將於8月8日中午12點開放，許多粉絲甚至直呼：「就算搶不到名額，去看演唱會也值得！」

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