年輕人回訊息「只傳1字」　他怒噴沒禮貌！網吵翻：更多人已讀不回

▲原PO認為，年輕人只回「收」一個字很沒禮貌。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

現代人通訊方式越來越簡短，卻也引發不少爭議。一名網友抱怨，遇過年輕人收到訊息後，回覆竟只剩下一個字「收」字，讓她直呼「真的很沒禮貌」，也質疑多打一個「到」字會很難嗎？貼文一出，引來兩派網友吵翻，「還有人回你收算不錯了，多的都是已讀不回」、「按一個貼圖我覺得感受都比『收』還要好」。

一名網友在Threads無奈表示，他不懂為什麼現在年輕人講話要這麼「精簡」，連回覆主管的訊息都只回一個「收」字，讓原PO搖頭直言「很沒禮貌欸！」

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原PO認真直呼，其實完整回應「收到」也只多花半秒鐘而已，真的會很困難嗎？

文章一出，一派秒懂原PO的感受，「按一個貼圖，我覺得感受都比『收』還要好」、「我也超討厭只回『收』」、「回『收收』可以嗎」、「同事之間打收、主管會打收到」、「我是主管，剛開始會不習慣不回應的，現在已讀不回的我就當作『知道』了」、「已讀不回才是真的沒禮貌」、「覺得有回覆或按個表情、貼圖都好，現在很多人會已讀不回」。

另一派則認為，「我覺得回『收』一字有種效率幹練感，真是見仁見智」、「我們都回表情貼欸，連收都沒有」、「有回就很好啦」、「一開始群組只有我在回『收』，後來大家都跟著回『收』，到最後連老闆主管也跟著回『收』。回覆從來都不是重點，重點是你接收到指令後有沒有把事情做好」、「還有人回你收算不錯了，多的都是已讀不回」。