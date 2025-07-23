朱立倫喊「大罷免可以不投票！」　綠：他在向藍營支持者釋出訊息

▲國民黨主席朱立倫中常會致詞。（圖／記者鄭佩玟攝）



記者杜冠霖／台北報導

距離7月26日大罷免投票倒數3天，國民黨主席朱立倫今（23日）主持中常會時語重心長呼籲，藍綠白中間選民都站出來，星期六是關鍵時刻，「可以不投票，也可以勇敢投下不同意」。對此，民進黨回應，朱立倫主席每天都在釋放新的訊息，他的身分是國民黨主席，一言一行對於國民黨支持者有很大號召力。

朱立倫今主持中常會表示，全世界民主國家、民進黨前輩都沒想過，有一天執政會對在野黨進行全面大罷免，這不就是民進黨當年最討厭的樣子嗎？籲藍綠白中間選民都站出來，星期六是關鍵時刻，可以不投票，也可以勇敢投下不同意，不是不同意罷免而已，是不同意執政黨摧毀在野黨。一席「可以不投票」引發討論，國民黨發言人楊智伃會後則緩頰，朱立倫的意思是指民進黨支持者可以不出門投票，也可以勇敢投下不同意。

而民進黨今也召開中常會，對於媒體提問，如何看待朱立倫說民眾可以不出來投票？民進黨發言人吳崢一臉疑惑，請媒體再度提問後，吳崢回應，朱立倫主席每天都在釋放新的訊息，他的身分是國民黨主席，一言一行對於國民黨支持者有很大號召力。

吳崢指出，朱立倫昨天也說可以對個別立委有不滿，今天說大家也可以不出來投票，這都是朱立倫向國民黨支持者釋出的訊息，相信藍營支持者有聽進去主席的話。