館長喊726後「讓全台灣變中國人」　國民黨：尊重他所有的談話

▲館長日前赴國民黨中央合體朱立倫，參加青年沙龍活動。（圖／記者黃國霖攝）

記者鄭佩玟／台北報導

首波大罷免倒數三天投票，國民黨日前邀請網紅「館長」陳之漢參與青年沙龍活動時，館長表示，「民進黨是老美的走狗，但我們是中國人啊！中國人也不願意打台灣啦！大聲說出來，我們是中國人，什麼都可以交流都可以談。」並點頭參加7月25日的的凱道選前之夜。不過，對於館長揚言7月26日要讓台灣掀起一個「全部都變中國人的革命」，發言引爆爭議，國民黨發言人楊智伃今（23日）表示，台灣民主多元價值的情況下，國民黨當然尊重館長的所有談話。

國民黨日前舉辦青年沙龍活動期間，館長到場稱，中國人打台灣就像捏死一隻蟑螂一樣簡單，不用懷疑，也不用漢光啦！現在的青鳥服役四個月，四個月是能幹嘛？就能拿把槍？打飛彈？還是跟前行政院長蘇貞昌一樣拿掃把衝出去？兩岸完全沒得打戰爭，兩分鐘中華民國就會投降，青鳥也不看軍事啊！「台灣96%是中國人啦！要過中秋還不是要吃月餅！」館長更在直播中表示，「726之後，我們一定要讓台灣掀起一個革命！什麼樣的革命？全部都變中國的人的革命。」

國民黨發言人楊智伃對此回應，國民黨明天將召開記者會公布25日造勢流程與規劃，至於館長，館長是一個網路上自由的評論者，在台灣民主多元價值的情況下，國民黨當然尊重館長的所有談話。

楊智伃強調，館長在這次提出非常多個人的想法，國民黨當然表達尊重，而不是像民進黨一樣，只需要一種言論、一種聲音，其他人的聲音都是要抹紅，都當成「中共同路人」。

