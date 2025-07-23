台灣關稅多少？ 　朱立倫喊話賴清德應公開談判到底「讓什麼」

▲國民黨主席朱立倫主持中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

美國總統川普宣布，美國與日本已完成一筆「或許是史上最大」的協議，除了對等關稅稅率將降至15％以外，日本將向美國投資高達5500億美元，而美國將從這項合作中獲取高達90%的利潤。國民黨主席朱立倫今（23日）主持中常會時表示，賴政府對美談判不該關起門來黑箱，適度公開一部分，讓國人知道台灣準備讓什麼？犧牲什麼？

朱立倫指出，美國跟日本初步達成協議，關稅要降到15％，但是日本要投資美國5500億美元，這是「有史以來最大的支票」，同時要開放農產、汽車市場，這是一個非常巨大的讓步，台灣呢？做為美國的第七大貿易國，去年對美貿易逆差739億美元，超越日韓，台灣會付出什麼樣的代價？

朱立倫說，關稅幾％只是其中一小部分，匯率已經升了13％，等於出口成本增加13％，台積電已經去美國了，政府又帶了198家投資美國、買美國的企業赴美貿易團，還有阿拉斯加天然氣、石油，要付出多少代價？食品開放對國人健康有多大影響？每一項都是直接影響每一位國民、企業，還有個別單一品項如半導體、藥品、機械產業，到底會被課幾％？

朱立倫質疑，全世界都在面對這個挑戰，台灣卻是關起門來用黑箱作業等開獎，是極少數政府敢這樣做，開獎後究竟影響個人、產業跟經濟有多大，何不早一點把可能碰到的困境、壓力，跟在野黨、產業界溝通？會比至今為止都還當做最高機密來得好。

最後，朱立倫表示，日本的關稅已經開獎，台灣的什麼時候開獎？這是最嚴峻的挑戰，誠摯呼籲行政團隊開誠布公，不必全說，但一部分一定要早點讓產業跟國人知道，台灣準備讓的是什麼、犧牲的是什麼？再次誠摯呼籲。