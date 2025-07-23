　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／鄭麗君正在華府談關稅　賴清德曝談判2原則：要完成4項任務

▲▼總統兼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）

▲總統兼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）

記者杜冠霖／台北報導

美國總統川普宣布，日本對等關稅降至15％，並對美國開放其市場，包括允許汽車、卡車、稻米及其他農產品進入。而台灣關稅尚未定案，行政院副院長鄭麗君、經貿談判代表楊珍妮等人已再度赴美進行第四次協商。民進黨今（23日）召開中常會，會中，總統兼任民進黨主席賴清德致詞時表示，持續秉持深化台美經貿關係、雙方互利互補的兩個原則談判，也期盼能完成維護國家利益、守護產業利益、守護國民健康、確保糧食安全四項任務，達到促進台美雙邊貿易平衡。

台美關稅談判持續進行，不過前中廣董事長趙少康日前搶先美國總統川普公布台灣關稅稅率是32%，但被美國在台協會澄清非事實。昨天台股開高走低，終場大跌352.64點，趙也被質疑影響股價違反《證券交易法》。趙少康與藍營則猛轟政府蓋牌。

民進黨今召開中常會，據轉述，賴清德會中致詞時表示，此時此刻，行政院鄭麗君副院長跟談判團隊，正在美國華府，進行第四輪的關稅實體談判。我們持續秉持深化台美經貿關係、雙方互利互補的兩個原則進行談判。

賴清德也提到，也期盼能完成維護國家利益、守護產業利益、守護國民健康、確保糧食安全的四項任務，達到促進台美雙邊貿易平衡，並增進台美在科技及國安等多元領域合作的兩項目標。台灣的內外局勢挑戰從未停歇，但只要台灣人民團結一心、行動一致，台灣總是能夠關關難過，關關過。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
546 2 9464 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
超狂「綠鬣蜥獵人」猛抓4千隻　賺40萬獎金
饗賓新品牌「URBAN PARADISE」九大餐區搶先看！
獨／汐止夫妻雙亡　遭詐250萬...滿屋催款單
快訊／足協重懲！周台英教練證註銷　終生禁止足球事務
報案遭詐250萬！汐止老夫妻雙亡　長子悲慟赴殯儀館
30歲幼兒園老師「照出滿天星肺結節」　醫驚曝：漂白水害的
快訊／00940公告最新配息　8／7除息

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

指控羅大佑曾說「台灣是中國的」遭打臉　張益贍道歉了：一時口快

大罷免倒數　中間選民定生死、綠2事保溫支持熱度

國民黨725集結凱道反罷免　自估「不會像426集會那麼多人」

「如果有就辭職」駁童子賢不實指控　徐榛蔚：1天道歉否則提告

傳罷團印「罷免藍委就是罷免黃國昌」　黃國昌批撕裂社會

賴清德指在野黨未能回應人民訴求　「罷免、反罷免都證明台灣民主」

台灣關稅遲未公布　行政院曝鄭麗君在華府：本週有新一輪磋商

台南災後16天訊號仍不穩　綠委邀3大電信共商要求一週全面復訊

快訊／鄭麗君正在華府談關稅　賴清德曝談判2原則：要完成4項任務

南非片面降級我駐處！美眾議員批「中共政治戰一環」　外交部籲速協商

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

【任務結束】台電英雄李元瀚殉職！同仁落淚列隊致意

貝克漢剪髮失手「剃禿一大塊」　維多莉亞大笑：看起來很糟糕

【最暖的擁抱】魔鷹忍喪妻痛回球場！與獅隊洋將相擁落淚

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

【三流乘客？】台中婦遲到還要求閃人孔蓋！遭拒載怒嗆「三流司機」

【這風太強啦】貴賓犬直接被吹成三角形！

台電李元瀚捐贈眼角膜遺愛人間！百名醫護列隊鞠躬送最後一程

【搭計程車竟成末路】餐敘後返家遇死劫　灑水車撞擊男斷氣

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

指控羅大佑曾說「台灣是中國的」遭打臉　張益贍道歉了：一時口快

大罷免倒數　中間選民定生死、綠2事保溫支持熱度

國民黨725集結凱道反罷免　自估「不會像426集會那麼多人」

「如果有就辭職」駁童子賢不實指控　徐榛蔚：1天道歉否則提告

傳罷團印「罷免藍委就是罷免黃國昌」　黃國昌批撕裂社會

賴清德指在野黨未能回應人民訴求　「罷免、反罷免都證明台灣民主」

台灣關稅遲未公布　行政院曝鄭麗君在華府：本週有新一輪磋商

台南災後16天訊號仍不穩　綠委邀3大電信共商要求一週全面復訊

快訊／鄭麗君正在華府談關稅　賴清德曝談判2原則：要完成4項任務

南非片面降級我駐處！美眾議員批「中共政治戰一環」　外交部籲速協商

縣府挹注4200萬改善153縣道　張麗善：強化道路品質

指控羅大佑曾說「台灣是中國的」遭打臉　張益贍道歉了：一時口快

從桃園出發挺進矽谷！　Plug and Play Batch 1走向全球

15%關稅好優惠？分析稱「日本沒贏太多」　但為亞洲創下戰略先例

工地灌漿出包！水泥瀑布「高空猛洩」　狂灌停車場超扯畫面曝

8月運勢搶先看！獅子奪冠、金牛敬陪末座「整體＋戀愛運勢」一次揭曉

全職媽媽「想送托幼兒」被質疑不愛孩！她崩潰曝原因　一票人力挺

大罷免倒數　中間選民定生死、綠2事保溫支持熱度

原本只想養1隻　夫妻帶浪貓回家「天天掛念牠兄弟」：3隻全收編

新竹逛後站夜市！沒買幾攤「2人花1090元」網愣：寧可去台北

【警民衝突】飲料店員質疑取締黃線違停　嗆警「有牌流氓」遭上銬

政治熱門新聞

金曲獎台語歌王表態挺罷免！　喊話「我罷免我驕傲」

童子賢曝挺罷免傅崐萁原因　捐款給受災學校卻被威脅「要轉一手」

立院今函送「普發1萬」特別條例　行政院10天內須決定是否覆議

快訊／鄭麗君正在華府談關稅　賴清德曝談判2原則：要完成4項任務

726大罷免投票恐有颱風襲來　中選會：若停班課也將停止投票

財政部前部長邱正雄辭世　享壽83歲

收到普發1萬特別條例函文　行政院：依憲法精神採取作為

國際看大罷免！路透：中國力挺國民黨

推估「大罷免若失敗每人損失9萬1千元」　律師：罷免守住你我荷包

罷團吵到暑假自習　國中生抱怨被青鳥出征

羅大佑稱賴皮罷免大破功　曹興誠駁 ：民進黨一直不贊成大罷免

童子賢控賑災遭威脅轉一手　花蓮縣府3聲明回擊：不排除法律行動

徐榛蔚怒嗆不實指控　要求童子賢公開道歉

顏清標父親訃聞曝！兒孫46人列名　8／11告別式

更多熱門

相關新聞

日本熱爆！北海道恐迎「史上首次40度高溫」

日本熱爆！北海道恐迎「史上首次40度高溫」

受到太平洋高壓強勢籠罩，日本各地23日持續出現酷熱。特別是在北海道東部，因受到焚風影響，氣溫飆升，恐創下觀測史上首次突破40度的紀錄。

館長喊讓全台灣變中國人　國民黨這樣說

館長喊讓全台灣變中國人　國民黨這樣說

朱立倫嗨喊「大罷免可以不投票！」　民進黨回應了

朱立倫嗨喊「大罷免可以不投票！」　民進黨回應了

台灣關稅多少？ 　朱：賴清德到底讓什麼

台灣關稅多少？ 　朱：賴清德到底讓什麼

王婉諭揭她過往「造謠翻車」紀錄　「除傅崐萁外最該被罷免」

王婉諭揭她過往「造謠翻車」紀錄　「除傅崐萁外最該被罷免」

關鍵字：

對等關稅川普賴清德經貿談判台美關係日本國民黨趙少康

讀者迴響

熱門新聞

「血一路往後流」國光號內部畫面曝光

車門打開摔出遭8車輾成碎屍　國道死者身分曝

台灣版紅姐！　大尺度「雙北薇妹」吃遍鮮肉還外流

準颱風范斯高直衝東北外海！周末天氣曝

金曲獎台語歌王表態挺罷免！　喊話「我罷免我驕傲」

快訊／川普宣布：日本關稅降至15％

吳姍儒把劉宇寧頭像踩地上

二寶爸抱1歲兒直墜B1　機械車位奪命驚悚畫面曝

臨演女兒遭12人性侵！母淚訴：是警察殺了她

吳宗憲爆開戰S家！

明可能三颱共舞　最新預報路徑曝

「南京紅姐」素顏照曝光！　千人斬震撼全球還留金句

LINE「16款免費貼圖」限時下載！

蔡依林罕公開感情現況：很滿足！　爆秘戀彭于晏露面全說了

趕1人用餐客走！名店惹議「燒到市政府出手」

更多

最夯影音

更多

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

【任務結束】台電英雄李元瀚殉職！同仁落淚列隊致意

貝克漢剪髮失手「剃禿一大塊」　維多莉亞大笑：看起來很糟糕

【最暖的擁抱】魔鷹忍喪妻痛回球場！與獅隊洋將相擁落淚

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面