快訊／鄭麗君正在華府談關稅　賴清德曝談判2原則：要完成4項任務

▲總統兼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

美國總統川普宣布，日本對等關稅降至15％，並對美國開放其市場，包括允許汽車、卡車、稻米及其他農產品進入。而台灣關稅尚未定案，行政院副院長鄭麗君、經貿談判代表楊珍妮等人已再度赴美進行第四次協商。民進黨今（23日）召開中常會，會中，總統兼任民進黨主席賴清德致詞時表示，持續秉持深化台美經貿關係、雙方互利互補的兩個原則談判，也期盼能完成維護國家利益、守護產業利益、守護國民健康、確保糧食安全四項任務，達到促進台美雙邊貿易平衡。

台美關稅談判持續進行，不過前中廣董事長趙少康日前搶先美國總統川普公布台灣關稅稅率是32%，但被美國在台協會澄清非事實。昨天台股開高走低，終場大跌352.64點，趙也被質疑影響股價違反《證券交易法》。趙少康與藍營則猛轟政府蓋牌。

民進黨今召開中常會，據轉述，賴清德會中致詞時表示，此時此刻，行政院鄭麗君副院長跟談判團隊，正在美國華府，進行第四輪的關稅實體談判。我們持續秉持深化台美經貿關係、雙方互利互補的兩個原則進行談判。

賴清德也提到，也期盼能完成維護國家利益、守護產業利益、守護國民健康、確保糧食安全的四項任務，達到促進台美雙邊貿易平衡，並增進台美在科技及國安等多元領域合作的兩項目標。台灣的內外局勢挑戰從未停歇，但只要台灣人民團結一心、行動一致，台灣總是能夠關關難過，關關過。

