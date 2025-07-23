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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德指在野黨未能回應人民訴求　「罷免、反罷免都證明台灣民主」

記者杜冠霖／台北報導

距離7月26日大罷免投票倒數3天，今（23日）為藍綠兩黨中常會，國民黨主席朱立倫語重心長呼籲，「可以不投票，也可以勇敢投下不同意」。總統兼任民進黨主席賴清德會中致詞時則表示，感謝那麼多民眾願意站出來，令人欽佩，然而過程中，在野黨不僅僅沒有具體回應人民的訴求，還反其道而行，抹黑罷免運動，但正因為有罷免、有反罷免，以及其他多元的聲音，更加證明台灣是民主的社會，不是威權獨裁的國家。

據轉述，賴清德致詞時表示，要感謝那麼多公民團體、那麼多人民願意站出來，守護自由民主、守護台灣。廣大人民的行動，展現了憲法賦予的權利；他們的訴求，是熱愛自己的國家、是守護下一個世代的自由民主生活方式。那麼多人，在國家需要的時候不畏艱難堅持到底，令人欽佩。

賴清德指出，在這個過程中看到，在野黨不僅僅沒有具體回應人民的訴求，還反其道而行，抹黑罷免運動，用不實的指控，攻擊公民團體，令人遺憾。但是，正因為有罷免、有反罷免，以及其他多元、有力的聲音，更加證明台灣是民主的社會，不是威權獨裁的國家。

賴清德表示，各位黨內先進同志，民進黨創立於戒嚴時代，民進黨的使命就是推翻專制獨裁，要催生民主、深化民主、鞏固民主。也正因為民進黨從戒嚴時期、和台灣人民一起奮鬥，所以深刻知道，眾在戒嚴時代的痛苦，而現在，民進黨肩上最重要的責任，就是守護民主。

賴清德強調，台灣現在是印太地區的民主燈塔，台灣的民主成就為世界所稱羨；台灣人民，就是國家的主人，而公職人員，則是國家的公僕，是為了服務人民而存在。

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