藍白最新反罷片獨缺朱立倫　王世堅：當事人冷暖自知

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

台中3位藍委廖偉翔、羅廷瑋、黃健豪在首波罷免名單中。對此，台中市長盧秀燕、民眾黨主席黃國昌合體拍攝反罷宣傳片聲援，然而影片中獨缺國民黨主席朱立倫身影。對此，綠委王世堅今（23日）受訪時表示，「這是國民黨的家務事啦」。不過從這已經可以看得出他們支持者意向，就在決戰的前夕，那黨主席被他們自己拋諸腦後，「這實在是...我想當事人冷暖自知」。

對於外界質疑缺席早上宣講，王世堅解釋，已經很清楚，今天早上是因為經濟與財政兩個委員會聯席會議，又是強制動員，當然是要以立法院為重。那第二點，如果去站街口的部分，上禮拜黨怎麼規定要去哪個地方，他都有去啊，都有遵照黨的指示。

王世堅說，第三點，那黨也有安排今天晚上的演講，「我還是第1號的演講」，一定依約前往，多餘的部分就不必說了，畢竟在他出生長大的台北市，每一個選區都有親戚朋友跟支持者，撇開這些政治事務，大家彼此也都還有地方上的朋友，不必要到這種撕裂的地步，「該我做什麼我做，行為上、舉止上，遵照黨的決定，其他就不必再多說了」。

也有媒體追問，怎麼看國民黨釋出的最新反罷免影片，但是裡面沒有國民黨主席朱立倫的身影，只有黃國昌跟盧秀燕？王世堅直言，「這是國民黨的家務事啦」，不過從這已經可以看得出，他們黨意跟藍白支持者的意向已經很清楚了，那黨主席可以被晾在一旁，這實在是情何以堪，尤其是在決戰時刻，就在決戰的前夕，那黨主席被他們自己拋諸腦後，「這實在是...我想當事人冷暖自知」。