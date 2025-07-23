王婉諭揭一藍委過往「造謠翻車」紀錄　「除傅崐萁外最該被罷免」

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者徐文彬攝）



記者杜冠霖／台北報導

大罷免首波投票倒數3天，社群平台掀起「百工百業挺罷免」的表態熱潮，百萬YouTuber「志祺七七」21日公開表態支持罷免，並揭過去被藍委王鴻薇抹黑曾接4800多萬，痛批王鴻薇耍官威。時代力量黨主席王婉諭22日也列舉王鴻薇一連串烏龍爆料及「造謠」，王婉諭舉例，包含幽靈公車、美女送客、政要受招待等都一一被打臉，像志祺七七、顏聖紘教授，這些與他毫無瓜葛的一般公民，也都曾被她用錯誤訊息潑糞，一個立委連最基本查證都不願意，能對台灣社會，帶來什麼樣良善的影響？

王婉諭表示，如果問我「這週六的罷免投票裡，哪位立委最不適任、最該被罷免？除了傅崐萁之外，我絕對會毫不猶豫的回答：王鴻薇。做為前立委，我跟其他公民最大的不同，就是我與許多現任立委曾是同事，也因此，有很多近距離觀察他們的機會」。

王婉諭說明，王鴻薇是補選進入國會的，所以待在立院的時間不長。但說實話，他惡劣的人品，真的在最短的時間就讓我記憶深刻。她很早就是媒體熟面孔，又時常登上中國官媒貶低台灣，加上她丈夫本身就是統戰組織成員，所以她的親中立場早已不是新聞。但最讓我震驚的，是她操弄假訊息的烏龍爆料，真的低劣又不負責任。

對於王鴻薇烏龍爆料事件，王婉諭整理，2023年，王鴻薇才剛上任不到一年，就先亂爆料志祺七七接政府標案，被志祺正面打臉；接著又指控潘孟安接受綠能財團招待住豪宅，結果遭法院判賠五十萬。

但最讓我想不到的是，這種潑糞的爛事會輪到我。同年，她完全子虛烏有的開記者會，指控我公開餵藥案教保員的姓名、違反個資法，甚至跑去北檢告發我。

王婉諭指出，當下自己也召開記者會，要求王鴻薇提出任何一點證據：結果她當然提不出來，繼續顧左右而言他。最後，此案在今年被檢方認證「王婉諭未公開個資」，所以決議不起訴處分。我當下太生氣，決定親自整理王鴻薇過去造謠翻車的紀錄，一查之下，真的令人瞠目結舌。

王列舉，2014年，王鴻薇造謠「忠孝西路公車專用道」有車行駛，卻被發現根本沒有，從此被冠上「幽靈公車」稱號；說高雄輕軌沒有開門把手、說台中立委淹水沒勘災、說陳時中餐敘有「美女送客」，無數的爆料全都翻車。荒腔走板的造謠紀錄，數都數不完。

王婉諭表示，，王鴻薇造謠的對象還不只政治人物，像志祺七七、顏聖紘教授，這些與他毫無瓜葛的一般公民，也都曾被她用錯誤訊息潑糞、攻擊。一個人民選出來的立委，卻一次又一次用假訊息打擊無辜的人，連最基本的查證都不願意做，他能對台灣社會，帶來什麼樣良善的影響？

王婉諭再指，王鴻薇在掃街的時候，跟著的丈夫對不同意見的人比中指；勘災的時候，開直播大笑，把他人的悲劇當成玩笑；把選民賦予自己的權力和聲量武器，反過來對抗公民。這樣的立法委員，怎麼可能稱得上「民意代表」？

王婉諭透露，時代力量現在的中央黨部，就位在中山區。每次離開黨部，我都會看到一整排反罷免的王鴻薇看板。那一刻，我總會默默提醒自己：我絕對不能變成她那樣的政治人物。我雖然不是她的選區選民，但我真心拜託中山、北松山的朋友們，7月26日，請你們站出來，投下同意罷免票。相信，台北這座城市，值得更好的民意代表。