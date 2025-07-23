▲國民黨主席朱立倫中常會致詞。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

距離7月26日大罷免投票倒數3天，國民黨主席朱立倫今（23日）主持中常會時語重心長表示，全世界民主國家、民進黨前輩都沒想過，有一天執政會對在野黨進行全面大罷免，這不就是民進黨當年最討厭的樣子嗎？籲藍綠白中間選民都站出來，星期六是關鍵時刻，可以不投票，也可以勇敢投下不同意，不是不同意罷免而已，是不同意執政黨摧毀在野黨。國民黨發言人楊智伃會後則解釋，朱立倫的意思是指民進黨支持者可以不出門投票，也可以勇敢投下不同意。

朱立倫指出，這星期六就是台灣民主關鍵的時刻，也是全世界都在看、全民都在看的非常重要的民主關鍵時刻，1986年9月28日民主進步黨成立，39年將近40年，當年民主進步黨創黨時堅持的自由民主、進步價值，還有一些重要主張，雖然跟中國國民黨的確有所不同，但對於自由民主的堅持都一樣非常支持，也是國民黨長期以來為自由奮鬥的主要目標。

朱立倫續指，台灣民主將近40年，民進黨當初創黨的前輩跟先進，初衷就是看到台灣民主一天比一天更好，曾幾何時想到今天，民進黨執政第三次，尤其這10年來，從前總統蔡英文到現在的賴清德總統，民進黨已經成為長期執政政黨，執政黨可以用無差別、全面性發動對在野黨罷免，這是歷史上從未想到也從未發生的，全世界民主國家、民進黨前輩都沒想過，有一天執政會對在野黨做這種事，這不就是民進黨當年最討厭的樣子嗎？不就是所有民進黨當出要反抗的對象嗎？

朱立倫批評，賴清德不能代表所有民進黨前輩跟犧牲奮鬥好朋友，而民進黨團總召柯建銘更是面目猙獰，為了個人慾望跟權力，希望摧毀、打掉在野黨，讓一個野心家來引導整個民進黨走向今天這條路。同樣，竟然有一位前聯電董事長曹興誠，過去是極統，還是新加坡人，今天又回來搞台獨，為了政治私利帶著所謂的罷團，搞得全台大混亂，民進黨要變成新的潮派「新潮流」嗎？這可不是當年的新潮流。

朱立倫認為，如今的民進黨不就是當年民主前輩最唾棄的對象嗎？一定要鄭重呼籲所有民進黨朋友，捫心自問當年創黨的理想，想要的民主自由是這樣嗎？星期六是關鍵時刻，可以不投票，也可以勇敢投下不同意，不是不同意罷免而已，是不同意這樣的惡搞，執政黨摧毀在野黨的一條路。

朱立倫說，罷免制度是可以針對某一位民選公職，不管他是作奸犯科、違反亂紀，或對他有強烈不滿，這是個人自由，但沒有針對任何一個政黨，尤其是在野黨，無差別、全面的罷免，民主社會怎會發生這種事？這跟獨裁、威權有何差異？賴清德一個人走錯了，偏聽了柯建銘的私慾、曹興誠的操弄，民進黨真的要全面沈淪嗎？星期六一起努力讓鬧劇到此為止，大家好好做事，執政黨賴清德還是總統，還是有責任為全民打拼，在野黨強力監督制衡，就是台灣民主，這是自己衷心的想法。

朱立倫強調，星期六是台灣民主的關鍵時刻，再次請所有朋友，藍綠白中間選民都站出來，表達不同意，25號的選前之夜在凱道舉辦，不管天氣如何，希望大家都能站出來，給這群願意反惡罷、戰獨裁、為民主自由打拼的朋友加油，共同展現出人民力量，這是關鍵時刻，希望在星期五晚上6時30分開始，在野共同團結努力。