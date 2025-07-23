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愛吃日本料理有理由了！日學者最新研究：常吃傳統日食「憂鬱症狀」較少

▲▼ 日本料理,心理健康,憂鬱症,營養,研究,朝日新聞,日料。（圖／Pexels）

▲常吃傳統日式料理，除了滿足味蕾，還可能有助於降低憂鬱症狀。（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

日本料理在台灣擁有廣大支持者，從家庭餐桌上的味噌湯、壽司到餐廳裡的照燒魚、茶泡飯，日式飲食幾乎已成為不少人日常飲食的一部分。現在，愛吃日本料理的理由又多了一項：根據日本《朝日新聞》報導，常吃傳統日式料理的人，憂鬱症狀顯著較少，可能與這類飲食對神經傳導活動的正面支持作用有關。

該研究由日本國立健康危機管理研究機構與其他團隊合作，針對2018至2020年期間，約12,500名在關東與東海地區企業工作的員工進行調查。除了基本生活習慣如飲酒、睡眠狀況，研究人員也設計問卷評估受試者攝取各類食物與料理的頻率，進一步分析與心理健康之間的關聯性。

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研究團隊依據調查結果建立所謂的「傳統日本飲食指數」，食用白米、味噌湯、豆製品、煮蔬菜、菇類、海藻、魚類、醃漬食品與綠茶等項目頻率越高，得分越高。研究顯示，指數越高者，出現憂鬱症狀的比例越低。例如在得分最低的群組中，約有35.8%受試者顯示有憂鬱傾向；而在得分最高的群組中，此比例則降至25.3%。

▲▼ 日本料理,心理健康,憂鬱症,營養,研究,朝日新聞,日料。（圖／Pexels）

在考量年齡、教育背景、加班時數、飲酒習慣、睡眠長度等變數後，研究發現得分最高群組與最低群組相比，憂鬱症狀比例少了約17%，顯示關聯性仍具有統計顯著性。

研究指出，傳統日本飲食中常見的食材，如海藻、豆製品與蔬菜富含葉酸，有助於神經傳導物質的合成，而魚類中豐富的Omega-3脂肪酸則被認為可支援神經活動。這些成分可能是降低憂鬱症狀的關鍵因素。

不過，傳統日本飲食也存在某些營養限制，例如白米為精緻穀物，膳食纖維與礦物質含量相對不足；而奶製品、生鮮蔬果等攝取量也偏低，醃漬物與乾物則含鹽量較高。

▲▼ 日本料理,心理健康,憂鬱症,營養,研究,朝日新聞,日料。（圖／Pexels）

針對這些不足，研究團隊另外設計了「改良型日本飲食指數」，將玄米、乳製品、生蔬果等納入高分項目，並對高鹽食物的攝取頻率設置反向得分。結果發現，改良版指數與憂鬱症狀的關聯趨勢亦與傳統指數類似，未見顯著差異。

對於喜愛日本料理的人來說，這項研究無疑提供了另一層享受美食的理由！不只是口味與文化上的偏好，傳統日本飲食或許還能在無形中為心理健康加分。雖然仍需更多長期研究佐證，但從現在開始，品嚐一碗熱騰騰的味噌湯、配上新鮮魚料理與一杯綠茶，不只是味蕾的滿足，也可能是對身心最自然的溫柔照顧！

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關鍵字：

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