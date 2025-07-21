獅子座新月開外掛！本週「最強星座揭曉」感情、人緣、運氣全爆發

▲獅子座新月將於7/25登場，可視為迎來願望實現的高能時刻！（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

夏季盛陽之中，獅子座的能量全面啟動！進入7月下旬，星象出現關鍵轉折，太陽將於22日進入獅子座，並在25日迎來強大的新月。來自日本《Women’s Health》的人氣占星師彩谷奈央指出，這是一段適合重新描繪理想藍圖、對準未來方向的重要時期，而且這次新月具有強大實現願望的力量，但前提是必須先誠實面對內心真正的渴望。本週星象鼓勵人們正視內心深層需求，透過自我對話與整理，找出真正值得努力的方向！

本週好運TOP 3星座

第1名——獅子座

太陽與新月同時進駐獅子座，意味著年度新篇章的開始。過往模糊不清的理想，如今有機會明確成形。同時也鼓勵尋找能共同前行、彼此激勵的人際關係。

幸運日解析

22日象徵太陽進入獅子座，心情將出現明顯轉折，感受到由內而外的積極動力；25日新月降臨，有助於擬定長期計畫與願望，適合書寫目標或進行新嘗試。

第2名——天秤座

人際互動帶來轉機，尤其在人際圈重新梳理與選擇夥伴時，將帶來可預見的發展。新月為社交與合作注入新能量，擴大人生視野。

幸運日解析

23日有利於在公私場合中展現領導力或個人魅力；26日建議積極參與聚會或主動聯繫，能從人際互動中獲得寶貴刺激與收穫。

第3名——雙魚座

職場或人際間可能出現「你才做得到」的提案，展現個人價值的機會增加。同時內在也逐漸對未來有更明確想法。若出現想改變生活方式的念頭，不妨積極行動。

幸運日解析

22日從清晨起便適合透過冥想、早操或儀式性早餐喚醒身心；23日適合與人共享美好時光，尤其在飲食與娛樂中建立正向關係。

其餘星座運勢一覽

牡羊座｜順從快樂感，展開新篇章

本週應遵從「好像很好玩」的直覺。當你朝內心感興趣的方向行動時，反而能推動整體運勢上揚。25日的新月極具實現力，建議針對未來理想進行具體構想。

幸運日：25日適合與人交流，簡單的一句話可能產生積極反應；27日則建議用香氛與舒適環境整頓情緒，有助提升整體運勢。

金牛座｜感動為心靈補給，啟發新願景

藝術、美感、自然風景是情緒轉化的關鍵元素。安排時間浸潤其中，能讓心靈恢復平衡。25日新月也將引導你釐清新的嚮往與動力。

幸運日：22日財務直覺強，適合精準消費或美容投資；26日可從居家佈置與環境調整中獲得情緒上的支持。

雙子座｜真心話最打動人心

深層溝通能打開關係的嶄新可能。本週也適合整理內在情緒，將真心話說出口。25日新月帶來語言與表達的支持力，是重要交流契機。

幸運日：21日容易在日常對話中獲得解決難題的提示；22日溝通力提升，有利於推動困難會談或主動協調意見。

巨蟹座｜選擇重要事物，釋放自我價值

關鍵在於取捨。當你釋放掉多餘負擔，才能看見真正的需要。25日的新月將支持你重建價值排序，為接下來的選擇打下基礎。

幸運日：23日可透過穿搭、飾品、談吐展現個人魅力；25日建議正視心願、具體書寫，提升願望顯化力。

處女座｜關注身心狀態，迎接新能量

當火星點燃行動力，也別忽略疲勞與壓力累積。本週適合安排深層療癒或感動時光，25日新月象徵修復力的覺醒。

幸運日：21日擁有清晰決斷力，建議勇於提出想法；24日宜參與交流活動，可獲得意料之外的新知或靈感。

天蠍座｜信念驅動現實，踏出關鍵步伐

內心渴望的強度將吸引外在機會。即使目前存在迷惘，也請將它視為成長前兆。25日的新月極具實現潛力，推薦為夢想擬定行動藍圖。

幸運日：24日隨興探索會帶來靈感或命運交錯的人事物；25日適合正面對話或書寫目標，進而推動內在改變。

射手座｜越挫越勇，創造嶄新喜悅

對不足感的認知，將成為成長原動力。請直視挑戰、迎頭趕上。25日的新月會點燃深度學習與豐盛生活的火苗。

幸運日：22日適合一對一對話，容易獲得好感與理解；23日人際連結深化，有助鞏固信賴關係。

摩羯座｜深度連結築起可靠支持

人際支持網將是你最穩定的力量。雖然合作有時不便，但信賴將換來長久陪伴。25日新月有助開啟重要合作與關係修復。

幸運日：23日可與身邊人進行深入對話，促進情感交流；25日宜行動代替煩惱，小改變將迎來新希望。

水瓶座｜關係迎來新章，交流促進成長

關係進展浮現。無論是加深現有關係或與過去再度接觸，都將成為人際突破的契機。25日新月可開啟誠實溝通的全新章節。

幸運日：21日宜主動聯繫舊友或安排娛樂活動；25日適合與重要對象進行深入對話，有助釐清雙方未來走向。