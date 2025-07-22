快訊／檢調首度約談台師大約談研究助理　調閱中央大學計畫資料

▲台師大女足教練周台英因涉嫌強迫學生參與抽血研究被檢調偵辦。（資料照／記者黃克翔攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦台師大足球教練周台英涉嫌強迫學生抽血案，21日指揮調查局兵分兩路，前往有參與相關研究計畫的中央大學調取資料，同時約談1名研究助理到案，這名負責相關研究案行政事務與經費核銷的助理，以證人身分接受檢察官訊問後獲得請回。

國科會委託台師大教授陳忠慶等人執行「建構新世代精準女性足球運動生心理、傷害及表現的智慧感測與衡鑑平台」研究計畫，研究為期3年，總經費為2693.5萬元，計畫規模龐大，2024年間傳出師大女足隊員被要求配合研究，由不具醫護身分的學長扎針抽血，若拒絕恐無法取得學分畢業。

由於被指控濫用權勢的教練周台英接受校方調查後，仍能繼續執教，引起學生不滿，台北地檢署16日主動分案，偵辦周台英涉及的強制、侵占等罪嫌，並在17日就前往台師大調取研究資料，並查扣現存血液檢體。為了釐清相關研究計畫執行程序，調查局台北市調處21日以證人身分約談研究案的主要助理，並由檢察官複訊後請回。

另一方面，中央大學副校長阮啟弘、葉士青教授也受國科會委託執行相關計畫，雖然中央大學已澄清，參與的計畫內容僅限於非侵入性檢測，研究過程皆符合並遵守人體試驗委員會的規範下進行，檢調為了解這一系列研究內容，也直接到中央大學調取相關研究計畫資料。